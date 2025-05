La cantante ha svelato qualche informazione in più su “Inferno”, il suo nuovo singolo e fatto un resoconto su quanto sia cambiata negli anni.

Anna Tatangelo ormai è una cantante affermata che ha saputo conquistare il suo pubblico passo dopo passo, affrontando molteplici difficoltà. In un’intervista per Today.it, la cantante ha voluto spiegare quale sia il concetto che si nasconde dietro “Inferno”. Il brano, pubblicato il 16 maggio, è un mix di sensualità e di libertà di espressione e non è altro che il preannuncio di un nuovo album di cui sappiamo ancora poco.

Ma non è tutto, dato che la cantante ha fatto anche un resoconto di dove la carriera l’abbia portata e delle critiche ricevute nel corso del tempo.

Le parole di Anna Tatangelo su “Inferno”

Si chiama “Inferno” ed è il nuovo singolo di Anna Tatangelo. Ma seppur di primo impatto il titolo faccia intendere qualcosa di brutto, in realtà il suo significato è molto positivo: “Mi riferisco alla sensazione di fuoco, di passione”, ha spiegato Anna. Un brano che a detta della cantante rappresenta la sua “parte più leggera” e che preannuncia il suo nuovo album.

Proprio in merito al nuovo progetto discografico, Anna ha affermato che si tratterà non tanto di un disco, quanto di un diario personale, in cui la cantante si mette a nudo svelando il suo lato più nascosto.

“Mi faceva male dover dimostrare qualcosa”: Anna Tatangelo si confessa

Proprio in merito alla carriera, la cantante ha dichiarato di trovarsi in una fase della sua vita in cui non le importa più dimostrare qualcosa a qualcuno. Frutto di un lungo processo di analisi personale, che ha permesso ad Anna di avere una nuova consapevolezza di sé. “Prima mi faceva male sentire di dovere dimostrare sempre qualcosa“, ha spiegato, per poi proseguire: “Ho fatto 8 Festival di Sanremo, non devo dimostrare niente a nessuno … Adesso canto in maniera più istintiva“.

Una carriera che è stata caratterizzata anche da argomenti trattati nelle sue canzoni piuttosto delicati, come “il tema della violenza sulle donne, il cat calling, l’omosessualità“. Una scelta che ha fatto di Anna una vera e propria pioniera “in un momento in cui era difficile parlarne“. Ma non solo, dato che la stessa artista ha poi dichiarato di essere stata vittima di maschilismo e una delle dimostrazioni sono i suoi video eliminati poiché con indosso in bikini. Anna Tatangelo

Le parole di Anna Tatangelo sul figlio

Come è noto, Anna Tatangelo ha un figlio, Andrea, nato dalla relazione con l’ex compagno Gigi D’Alessio. Oggi Andrea ha 15 anni, la stessa età in cui Anna vinse le Giovani proposte di Sanremo, ma la cantante ha dichiarato: “Deve ancora fare tante cose e crescere sotto tanti punti di vista“.