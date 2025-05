Ospite a Verissimo, la cantante ha raccontato di come stia vivendo la gravidanza, quali saranno i progetti futuri e parlato del fidanzato.

Alessandra Amoroso era probabilmente una degli ospiti più attesi della puntata di Verissimo di domenica 18 maggio. La cantante ha scelto il programma tv di Silvia Toffanin per raccontare le sue impressioni da futura mamma e svelare quali saranno i progetti futuri. Ma non solo: per la prima volta, Alessandra ha parlato apertamente anche di Valerio Pastore, suo fidanzato da ormai due anni e padre della loro futura bambina.

“Non so che mamma sarò”: Alessandra Amoroso a cuore aperto sulla gravidanza

L’intervista è cominciata con un argomento importante per la cantante: la maternità. Proprio qualche settimana fa la cantante ha annunciato di essere in attesa della sua prima bambina, nonostante le voci si fossero diffuse già da diverso tempo. “Non so che mamma sarò, vi farò sapere“, ha esordito Alessandra Amoroso.

La cantante ha proseguito rivelando quale sarà il nome completo della piccola: “Si chiamerà Penelope Maria, come la nonna, sempre presente“. Immediata la risposta di Silvia: “Si chiamerà anche come Maria De Filippi“, un collegamento non del tutto sbagliato visto il legame strettissimo che unisce la cantante alla conduttrice di Amici, programma che per la stessa Alessandra ha rappresentato il trampolino di lancio.

La cantante ha anche raccontato di aver sempre avuto il desiderio di diventare mamma un giorno: “Sono felice sia arrivato ora che ho 39 anni, dunque sono una donna più matura e consapevole, più focalizzata su ciò che è la vita che conduco e sulla persona che ho accanto, oltre che dal punto di vista professionale“.

E se è noto che la maternità cambi una persona, è anche vero che Alessandra fosse ben preparata: “Avevo già cominciato un mio percorso personale che mi ha dato modo di accogliere questa cosa … Ma è da un bel po’ che lavoro sulle mie emozioni e sulle sensazioni e di godermi le cose. Prima non me le godevo, mai“, ha confidato, per poi proseguire: “Oggi invece mi dico che lo merito, che ho dato la verità e che non mi sono mai nascosta“. Alessandra Amoroso

Le dolci parole di Alessandra Amoroso su Valerio Pastore

A questo punto, Alessandra ha aperto una parentesi su Valerio Pastore, parlandone per la prima volta in pubblico. Non a caso la relazione tra la cantante e il tecnico del suono va avanti da ormai due anni, ma sino ad oggi Alessandra ha sempre preferito tenerlo lontano dal gossip. “Ho la fortuna di avere un compagno che mi sta tanto vicino, mi supporta“, ha spiegato l’artista a Silvia Toffanin.

Pertanto, quello che Valerio rappresenta per Alessandra è un vero e proprio appoggio in un momento delicato. In questo modo, la cantante non dovrà lasciare da parte il lavoro, ma continuare a esibirsi rispettando tutti gli incarichi presi in passato.