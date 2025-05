In occasione dell’uscita di “Inferno”, Anna Tatangelo ha svelato alcuni dettagli del suo passato e della storia con Gigi D’Alessio.

Dopo le recenti dichiarazioni sulla sua relazione con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo è tornata a parlare della sua vita privata. La cantante ha rilasciato alcune interviste in occasione del lancio del suo nuovo brano “Inferno“, una canzone dance-pop che esce dallo schema dei tormentoni estivi, e ha rivelato nuovi dettagli sul rapporto con il cantante partenopeo e sul rapporto con il figlio Andrea.

Anna Tatangelo: la relazione con Gigi D’Alessio e l’attenzione dei Media

Il percorso di Anna Tatangelo non è stato privo di ostacoli, soprattutto a causa dell’eccessiva attenzione dei media sulla sua vita privata e sul suo aspetto fisico. “Negli anni si è sempre dato più peso alla mia vita privata, a come mi vestivo o truccavo. E per un periodo mi sono anche sentita frenata, costantemente sotto giudizio, non tanto della gente, quanto degli addetti ai lavori, come se dovessi sempre dimostrare qualcosa in più.” – ha spiegato la cantante.

Molta di questa attenzione era dovuta alla sua storia con Gigi D’Alessio, ma non si è interrotta nemmeno dopo la fine della relazione. “Anche adesso mi ritrovo i paparazzi sotto casa.” – ha raccontato Tatangelo – “Non ne faccio un dramma, ma è inutile nascondere che un po’ di maschilismo, verso di me, c’è stato e c’è. Le donne sono sempre state attaccate, oggi magari se ne parla di più, ma succedeva anche in passato, anche a grandi artiste come Mina, criticata per la vita privata o perché era ingrassata“.

La relazione con il figlio Andrea

Sulla relazione con il figlio Andrea di 15 anni, avuto insieme a Gigi D’Alessio, la cantante ha raccontato: “Lui ora è in piena adolescenza, il fatto che sia rompiscatole è normale. Io sono molto premurosa, essendo molto giovane sono una mamma amica, passiamo molto tempo insieme, giochiamo ai go-kart. Ma in questa fase mi rendo conto che è necessario tenere gli occhi aperti, seguirlo molto. Anche perché Andrea è figlio di due personaggi pubblici ed è un po’ sotto i riflettori, specie ora che ha aperto i social. Ho resistito, ma ora ho dovuto cedere“.

E sulla presenza del padre ha aggiunto: “La viviamo nella maniera più tranquilla possibile. Ovviamente Gigi ha anche altri figli, il suo lavoro, e tante altre cose da seguire e tanto tempo da dedicare a tante persone, io invece ho l’esclusività della gestione di Andrea, quindi gli faccio da amica, da mamma, e a volte anche da carabiniere“,