Paola Turci confessa che prima di incontrare Francesca Pascale non aveva mai pensato al matrimonio con una donna.

Intervistata da Simone Marchetti al Vanity Fair Show (il più grande evento promosso da Vanity Fair), Paola Turci ha parlato di come ha avuto inizio la sua relazione con Francesca Pascale, con la quale è sposata dal 2 luglio 2022.

“Il matrimonio con una donna? No, non me lo aspettavo: non avevo mai amato prima una donna”. La cantante ha detto di aver incontrato la sua futura moglie durante la sera del debutto del suo tour teatrale a Torino. Confessa di essersi subito resa conto dell’importanza che quell’incontro avrebbe avuto nella sua vita. “Siamo state subito intime. Non è che ci siamo dette chissà che cosa, non me lo so spiegare, ma avevo voglia di rivederla“.

Libertà è amare chi si vuole

La celebrazione del matrimonio si è tenuta nella provincia di Siena, a Montalcino, ed è stato un momento estremamente emozionante, ha affermato la cantante. “Abbiamo pianto tantissimo“, e “per vivere quel momento è valsa la pena di unirsi“.

Toccando il tema dei diritti nota come “la disconnessione tra persone e palazzi del potere rimane davvero evidente“, e si augura che ci possano essere dei cambiamenti sociali per quanto riguarda la discriminazione e il riconoscimento delle identità di genere, in modo che “i nostri figli e nipoti non vivano più nella paura di essere discriminati e sottovalutati“.

Parlando poi delle etichette imposte dalla società dice: “Non mi sono mai sentita né lesbica, né bisessuale, né etero: sono solo innamorata della donna che ho sposato, sento finalmente di avere fatto la scelta giusta“.

E ancora, “Per me libertà significa far sì che le donne abbiano la possibilità di uscire la sera e amare chi vogliono. Molti mi chiedono se sono lesbica. Io rispondo: non lo so. A me piace lei. Non mi piacciono altre. Mi sono innamorata di una persona. Se mi mancano gli uomini? No, ma non mi mancavano nemmeno prima“.

