Paola Iezzi ha partecipato a Belve. Qui si è raccontata parlando del rapporto con sua sorella Chiara e svelando alcuni aneddoti privati.

La cantante Paola Iezzi si è aperta con Francesca Fagnani durante la puntata di Belve del 6 maggio. Qui, l’artista ha parlato di alcuni eventi che hanno segnato la sua vita, come la rottura con la sorella Chiara, la pausa di sei mesi dal suo compagno e il tanto discusso litigio con Arisa.

Paola Iezzi su Chiara: “Non ci siamo sentite per un paio di anni”

L’intervista ha toccato subito un argomento centrale nella vita di Paola, ossia il rapporto con Chiara Iezzi, sua sorella. Come è noto, le due cantanti hanno attraversato un periodo parecchio complicato che ha portato addirittura ad un allontanamento reciproco durato diverso tempo. “Per un paio di anni non ci siamo sentite: Chiara ha avuto una crisi personale molto complessa“, ha ammesso Paola Iezzi.

È proprio durante quei mesi che Paola ha dovuto affrontare alcuni pensieri ossessivi: “Pensavo spesso alla morte, che per me poteva finire lì. Quando ci siamo separate mi sentivo persa, che niente aveva più un senso. Poi mi sono preoccupata, mi sono detta: “È arrivato il momento di farmi aiutare” “.

Paola e Chiara

La confessione di Paola Iezzi sulla sua vita privata

In merito al rapporto con Santambrogio, Paola Iezzi ha raccontato a Belve che non sempre la relazione sia andata per il meglio. Unita dal 2007, la coppia in passato ha affrontato una profonda crisi, tanto da separarsi per circa 6 mesi.

Sempre in merito alla vita privata, Paola ha voluto rivelare un lato di sé che forse pochi ancora conoscevano. “Mi piace avere un po’ il linguaggio colorito. Insieme ad altre cose, tutto nel limite … Mi sento un gay nel corpo di una donna, ho sempre avuto un debole per le donne intelligenti“, ha dichiarato.

“Ha deciso di attaccarmi in pubblico”: Paola furiosa con Arisa

Un tema che poi la cantante ha affrontato è il litigio avvenuto con Arisa via social. Lo scontro era esploso a causa di alcune parole pronunciate da Arisa su Giorgia Meloni. Il risultato? un botta e risposta infuocato sui Internet che si dice sia proseguito anche nei camerini dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2024.