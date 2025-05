Salmo si confessa: “Voglio essere una brava persona”

Salmo ha presentato ai giornalisti “Ranch”, il suo nuovo album. Ma non solo, dato che ha fatto un’inedita rivelazione su X Factor 2019.

Si chiama “Ranch” è verrà pubblicato il prossimo 9 maggio: sono queste le prime notizie ufficiali che si hanno sul nuovo album di Salmo. Il rapper ha partecipato a una conferenza stampa per presentare ai giornalisti il suo progetto, spiegando il processo che ha portato alla sua nascita. Ma non è tutto, dato che Salmo ha fatto anche una rivelazione inaspettata come giurato sull’edizione di X Factor del 2019.

Dalla genesi di Ranch alla sua pubblicazione

Salmo ha raccontato quale sia stato stato il lungo processo che l’ha portato a produrre “Ranch”, spiegandone anche il significato. Ebbene, stando a quanto dichiarato dal rapper, “Ranch” è una sorta di posto sicuro, frutto di un isolamento forzato cui l’artista si è sottoposto.

Infatti, in passato, Salmo ha deciso di isolarsi per poter lavorare a progetti lontani dall’ambiente musicale, come la serie TV di Sky Original “Blocco 181” e “Sottopelle”, il suo libro. Da questa esperienza è nato “Ranch”, che, come dichiarato dal rapper: “Ha parallelismi con la serie, perché il personaggio si isola e va ad affrontare i suoi demoni. Mi sono ispirato alla sua vita“.

Ma se i fan si aspettano un disco solo rap, si sbagliano: all’interno di “Ranch” ci sarà anche una forte componente cantautorale, prova della metamorfosi intrapresa dall’artista. Un processo che sta portando Salmo a cambiare non solo come cantante, ma anche come persona, tanto che ha ammesso: “Ho fatto il deficiente sui social, ma poi tutto questo ha cominciato a pesarmi. Il rap ti dà una scarica di ego, alcune volte pensi di essere anche un duro. Ho cercato tutta la vita di essere così, ma poi ho capito di essere una brava persona“. Salmo – notiziemusica.it

X Factor 2019: la rivelazione di Salmo

In merito a X Factor 2019, Salmo ha deciso di fare una rivelazione che pochi si sarebbero aspettati. Infatti, il rapper ha raccontato di aver ricevuto un’offerta di 1 milione di euro per occupare la sedia del giudice, proposta che però ha deciso di rifiutare.