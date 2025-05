Marco Mengoni ha perso la mamma lo scorso settembre. In un’intervista ha parlato per la prima volta di lei facendo un commovente discorso.

Era il 22 settembre 2024, quando Marco Mengoni salutava per sempre Nadia Ferrari, la sua amata mamma malata da tempo. A distanza di mesi, il cantante ha parlato di lei per la prima volta e l’ha fatto durante una toccante intervista per Vanity Fair.

“È come se fosse successo sempre ieri”: lo sfogo di Marco Mengoni

Nel corso dell’intervista, Marco Mengoni ha parlato a cuore aperto non mascherando il suo dolore: “I mesi passano, ma è come se fosse successo sempre ieri. Non ne avevo ancora parlato fino a oggi, ho cercato di non farlo o di lasciare il compito alla musica“, ha ammesso l’artista.

Il cantante, infatti, era legatissimo a sua mamma, tanto da averle dedicato una canzone, “Luce”, uscita nel 2021 all’interno del celebre album “Terra”. Pertanto, la perdita di Marco è un lutto molto doloroso, tant’è vero che il cantante ha ammesso che sia ancora troppo presto per andare avanti. “Ogni volta che ci penso è come entrare in una stanza con un buco gigante, so che col tempo ci costruirò anche un recinto e magari cresceranno dei fiori, però quella sensazione resterà sempre“, ha ammesso.

Il cantante ha poi spiegato chi fosse per lui sua mamma: “Era la persona che non dovevo perdere mai nella vita, a prescindere dal suo essere madre: con mamma Nadia, infatti, ci sono stati scontri, incomprensioni, mancanze… era Nadia a essere gigante. G-i-g-a-n-t-e. Sapeva essere la più profonda del mondo, per poi trasformarsi in un attimo in una bambina. Però sono contento di averla con me, di aver lottato come un disperato e di aver fatto di tutto fino all’ultimo“.

Marco Mengoni e il dolce ricordo sulla mamma

L’artista ha voluto poi rendere omaggio a sua mamma condividendo un bellissimo ricordo: “Lei cantava benissimo Mia Martini e Mina: era il suo hobby. Lei che mi ha spinto ad andare a lezione di piano, ma lo odiavo e allora dopo un anno e mezzo ho abbandonato e ho preferito la chitarra: però mi facevano male le mani, mi venivano i calli, il solfeggio mi annoiava, con lei che non smetteva di incoraggiarmi perché aveva capito prima di me“.