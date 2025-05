Milly D’Abbraccio ha ricordato la lite con Anna Tatangelo a X Factor. La cantante ha smentito le sue parole raccontando la sua verità.

Milly D’Abbraccio è stata una delle protagoniste che hanno preso parte alle puntata di Belve andata in onda martedì 6 maggio. Qui, l’attrice ha ricordato la celebre lite avvenuta con Anna Tatangelo negli studi di X Factor ormai tanti anni fa. Tuttavia, non è stata la sola: la stessa cantante ha infatti parlato del medesimo evento raccontando la sua versione dei fatti.

La lite tra Anna Tatangelo e Milly D’Abbraccio

Un momento saliente dell’intervista di Milly D’Abbraccio a Belve è stato sicuramente il racconto della lite avvenuta con Anna Tatangelo. I fatti risalgono al 2010, quando Anna ricopriva la veste di giudice nel talent X Factor. In quella puntata, Milly D’Abbraccio aveva accompagnato una cantante a fare il provino, che tuttavia ricevette il “no” di Anna. Per questo motivo la D’Abbraccio andò su tutte le furie, attaccando la giovane Anna a livello personale. Da lì la risposta iconica di Anna, destinata a diventare un cult: “Quando la persona è niente, l’offesa è zero“.

In merito all’evento, Milly ha criticato il modo di fare della Tatangelo a X Factor: “Era la più incompetente, la più ragazzina. Tanto è vero che i giudici mi dissero che avevo ragione, ma che non potevano prendere le mie parti per il loro ruolo“. Anna Tatangelo

La verità di Anna Tatangelo

Milly D’Abbraccio, tuttavia, non è stata l’unica ad aver ricordato il memorabile scontro. Di recente, Anna Tatangelo ha rilasciato un’intervista per One More Time, il podcast di Luca Casadei, in cui ha parlato della stessa lite ma offrendo il suo punto di vista.

La cantante, inoltre, ha raccontato di non essere piaciuta subito agli altri giudici. Anzi, stando al racconto, Mara Maionchi, Elio ed Enrico Ruggeri l’avrebbero addirittura osservata con grande diffidenza. Uno scetticismo che poi pare sia scemato proprio grazie alla risposta secca di Anna nei confronti di Milly, dato che dopo l’evento la presero in simpatia.