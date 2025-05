Salmo, inaspettata rivelazione su X Factor: “Mi offrirono 1 milione”

Nel nuovo disco, Salmo rivela un retroscena inaspettato: ha rifiutato 1 milione di euro per partecipare a X Factor.

Salmo ha da poco lanciato il suo ultimo album, “Ranch”, e in uno dei pezzi contenuti nel disco ha fatto una confessione davvero sorprendente. Secondo quanto affermato dal rapper, Sky gli avrebbe offerto una cifra esorbitante per partecipare come giudice ad X Factor, ma lui avrebbe rifiutato l’offerta. Scopriamo tutti i dettagli.

Salmo: il retroscena rivelato nel nuovo album

X Factor è il talent show musicale più amato e seguito in Italia, una vetrina importantissima sia per gli artisti esordienti che per coloro che vengono scelti per il ruolo di giudici. Per questo motivo appare davvero sorprendente la rivelazione fatta da Salmo nel brano “Neurologia”.

Nel 2019 il rapper avrebbe rifiutato l’occasione di prendere parte al programma nella veste di giudice, nonostante per partecipare gli fosse stata offerta la cifra da capogiro di 1 milione di euro.

L’offerta per partecipare a X Factor

“Se quello che canto nel pezzo è vero? Sì, è assolutamente vero. Feci il provino, fu divertente.” – ha raccontato il rapper durante la conferenza stampa di presentazione del disco – “Mi hanno offerto dei soldi, io ho fatto un po’ lo stronzo, sono arrivato a un milione e alla fine ho mollato tutto. Ma non era il momento giusto“.

“Alla fine poi ho capito che l’avrei potuto anche fare, solo che in quel periodo ho accettato per fare la serie tv e dovevo interpretare un personaggio che va completamente da una altra parte e non volevo andare in X Factor a piangere, perché probabilmente sarebbe successo, perché sono molto sensibile, soprattutto con la musica, non c’è niente che mi faccia piangere più della musica, quindi non mi vergognerei a dire che se avessi visto un ragazzino di 19 anni che avesse cantato con il cuore mi sarebbe messo a piangere, sicuro, quindi forse non era il momento giusto“.