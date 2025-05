Liam Payne: ecco chi erediterà il patrimonio dell’ex One Direction

Liam Payne, ex membro dei One Direction scomparso a ottobre, non ha lasciato testamento: ecco chi erediterà il patrimonio da 24 milioni.

Sono già trascorsi 7 mesi dalla tragica scomparsa di Liam Payne, il giovanissimo ex membro dei One Direction morto in circostanze ancora da chiarire mentre si trovava in Argentina con la fidanzata. Secondo quanto riportato dai tabloid britannici il cantante avrebbe lasciato un patrimonio di circa 24 milioni di sterline, ma non avrebbe scritto alcun testamento. Scopriamo quali beni ha lasciato Payne e da chi verrà gestita questa importante somma.

La gestione del patrimonio di Liam Payne

Secondo quanto riportato dai documenti del tribunale, a gestire il patrimonio di Liam Payne sarà Cheryl Tweedy, ex compagna del cantante e madre di suo figlio Bear. Il ragazzo è ancora minorenne e per questo motivo è probabile che l’ingente patrimonio lasciato dall’ex One Direction verrà gestito da Tweedy fino al compimento dei 18 anni.

Liam Payne e Kate Cassidy

Parlando del rapporto dell’artista con il figlio, una fonte anonima ha dichiarato: “Adorava Bear. Ha sempre voluto fare la cosa giusta per lui dal punto di vista finanziario. È una piccola consolazione sapere che non gli mancherà mai nulla sul fronte economico“. Stando a quanto riportato dai tabloid Kate Cassidy, ossia la compagna di Payne al momento del decesso, non riceverà nessuna eredità. I due non erano sposati e non avevano figli insieme.

Le proprietà immobiliari di Payne

Al momento della morte, Payne era proprietario di due immobili molto lussuosi. Il primo era la casa da 3.2 milioni di sterline che aveva acquistato nel Buckinghamshire, messa in vendita dopo la scomparsa del cantante.

Oltre alla casa, era proprietario anche di una villa con 5 camere da letto a Foxwood, Chalfont, St Giles acquistata a novembre 2021. In realtà però Payne non abitava in nessuno dei due immobili. Poco prima della tragica scomparsa si era trasferito insieme a Kate Cassidy in una villa da 9 mila sterline al mese. Una proprietà che si estendeva per 6 acri, comprensivi anche di stalla e piscina.