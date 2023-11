Tornano in Riviera le sorelle più amate d’Italia: Paola e Chiara pronte a condurre al fianco di Amadeus.

Dopo l’annuncio sul co-conduttore della prima serata di Sanremo 2024, che vede sul palco Marco Mengoni, Amadeus torna a sorprendere. All’attesissimo Festival debutteranno anche le sorelle Paola e Chiara, ma non saranno da sole. Ecco tutti i dettagli.

Rivelati i presentatori di PrimaFestival

Novità scottanti sulla prossima edizione di Sanremo. Si inizia a fare il countdown: manca davvero poco. E Amadeus, ogni giorno che passa, continua a svelare poco alla volta i nuovi dettagli sugli ospiti che accoglierà sul palco dell’Ariston.

Durante la Music Music Week, il conduttore ha rivelato i nomi dei presentatori a cui sarà affidato la PrimaFestival, che anticipa le cinque serate del Festival. Spuntano fuori i nomi di Paola e Chiara, ma insieme alle due sorelle regine del pop ci saranno anche i noti tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Paola e Chiara tornano a far faville

Dopo anni di silenzio, Paola e Chiara Iezzi sono tornate in pista riconquistando i loro fan che, in fondo, non le avevano mai dimenticate. Proprio durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo, le due sorelle hanno riscosso un grande successo con il loro singolo Furore.

“Questo ritorno è andato ben oltre le aspettative”, raccontano a Il Giorno. “All’inizio l’abbiamo affrontato come un’avventura, senza sapere esattamente cosa aspettarci, dicendoci: il mondo s’è ribaltato rispetto ad un tempo, proviamo a vedere se funzioniamo ancora. Beh, abbiamo funzionato”, aggiungono.

E adesso ecco che si avvera anche il loro più grande sogno artistico: “Affiancare il presentatore di Sanremo nella conduzione di una serata sarebbe un’esperienza pazzesca, mai fatta prima. Per noi, realmente la più sfrenata delle fantasie. Ristabiliremmo sul palco dell’Ariston il principio della bionda e la mora tanto cara a Baudo”, concludono Paola e Chiara.

