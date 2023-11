Vista la grande richiesta, è stata aggiunta una nuova data per l’appuntamento Una nessuna centomila.

Visto il grande successo ottenuto per l’evento previsto il 4 maggio 2024 (inizialmente atteso per il 26 settembre 2023) all’Arena di Verona, l’organizzazione di Una Nessuna Centomila ha deciso di aggiungere una nuova data, il 5 maggio 2024.

Contro la violenza sulle donne

Fiorella Mannoia, nel ruolo di direttrice artistica di Una Nessuna Centomila – In Arena, ha condiviso un messaggio sul suo profilo Instagram. “Dopo il Sold Out di sabato 4 maggio…con orgoglio annunciamo che Una Nessuna Centomila raddoppia! Ci vedremo in Arena di Verona anche domenica 5 maggio!”.

Una Nessuna Centomila rappresenta l’appuntamento con le grandi voci della musica italiana, unite contro la violenza sulle donne.

Gli organizzatori dell’evento hanno dichiarato che “I proventi dei due concerti verranno erogati a strutture individuate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, grazie al lavoro di selezione effettuato dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, nata dall’evento live del 2022, da cui prende il nome, per il contrasto alla violenza sulle donne, grazie alla volontà delle quattro fondatrici: Fiorella Mannoia (Presidente Onoraria), Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (Vicepresidenti)”.

“I proventi saranno destinati al sostegno dei centri antiviolenza, assicurando la continuità nel tempo delle attività da loro realizzate e fornendo un supporto solido e duraturo alle donne. Gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte nell’ambito di “Una Nessuna Centomila – In Arena” verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza”.

I grandi artisti invitati sul palco per il secondo show saranno: Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Annalisa, Brunori SAS, Niccolò Fabi, Emma, Achille Lauro, Francesca Michielin, Giuliano Sangiorgi, Noemi, Ermal Meta, Paola Turci, Piero Pelù ed Ornella Vanoni.

Le prevendite dei biglietti per lo show del 5 maggio 2024 sono già in vendita, mentre quelli per il primo appuntamento risultano attualmente sold out.

