In occasione dell’uscita di Autumn variation, Ed Sheeran ha chiesto ai fan di creare dei video per ogni traccia del disco.

Ed Sheeran ha presentato con grande orgoglio i quattordici video musicali tra quelli che i suoi fan hanno creato per lui, come accompagnamento delle quattordici tracce che compongono il nuovo album, “Autumn Variations”.

L’insolita richiesta ai fan

Durante l’inizio della stagione autunnale, Ed Sheeran aveva fatto una richiesta ai fan: quella di creare dei video musicali per ogni canzone di “Autumn Variations”. Gli utenti hanno accolto con grande gioia la richiesta e hanno inviato al cantante oltre 4.000 video da 75 paesi diversi. Ed ha poi personalmente scelto i 14 video da utilizzare come rappresentazione per i suoi brani, come portavoce dei cinque continenti. È presente anche l’Italia (con la regia di Laura Days), oltre Irlanda, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi, Stati Uniti, Brasile, Germania, Giappone, Francia, Nuova Zelanda, Taiwan, Messico e India.

L’album è stato pensato proprio per i fan, e per questo Ed Sheeran ha voluto portare in luce anche il talento degli stessi. “Ho composto Autumn Variations per i fan e ho davvero voluto portarli in questo album. Ero curioso di vedere come interpretavano la musica, così ho deciso di chiedere ai miei fan di tutto il mondo di fare dei video per ogni traccia dell’album. Ci sono state così tante presentazioni meravigliose e sono molto felice di annunciare che lancerò tutti i 14 video fatti dai fan nelle prossime settimane, iniziando con That’s On Me. Voglio dare un ringraziamento speciale a ogni fan che ha reso questi video così speciali. Li amo e spero piacciano anche a voi. x”.

“Autumn Variations” è il settimo album di Ed Sheeran ed il primo ad essere stato pubblicato con l’etichetta Gingerbread Man Records. È stata resa pubblica anche una versione estesa dell’album, con le esibizioni dal vivo per ogni traccia, che sono state registrate a sorpresa nelle case dei fan durante il Mathematics Tour.

Riproduzione riservata © 2023 - NM