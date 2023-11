Angelina Mango ha annunciato l’uscita del nuovo singolo in programma per il 1° dicembre.

Tramite un video condiviso sui social, Angelina Mango ha annunciato l’uscita del suo prossimo singolo, Fila indiana, prevista per il prossimo 1° dicembre.

Il pezzo farà parte anche della colonna sonora della fiction Rai (prodotta in collaborazione con Prime Video) Noi siamo leggenda, diretta da Carmine Elia. Dal giorno successivo sarà disponibile alla visione anche sulla piattaforma Prime Video.

Il successo di Angelina

La cantante, figlia di Pino Mango (noto cantante scomparso nel 2014) e Laura Valente, sta vivendo un periodo di grande successo lavorativo. Il cognome è stato per lei un valore aggiunto, ed un peso allo stesso tempo, confessa nell’intervista per Vanity Fair.

Angelina è diventata famosa grazie alla partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi nel 2022. Con Ci pensiamo domani si è posizionata tra le colonne dell’estate (aggiudicandosi due dischi di platino), raggiungendo inaspettatamente le prime posizioni della classifica Spotify. Con Che t’o dico a fa’ ha poi raggiunto il podio dei brani più trasmessi nelle radio italiane ed è diventato la colonna sonora di tantissimi video su TikTok.

Oggi la cantante ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram per annunciare ai fan (che erano in trepida attesa da mesi) l’uscita di Fila indiana. Il 12 ottobre, durante la prima data del tour “Voglia di vivere tour” che l’ha vista esibirsi nei club di diverse città italiane, aveva già dato anticipo del brano in uscita.

Ecco l’incipit del nuovo singolo (visualizza il testo completo):

Ehi, la terra è terra, pure senza radici

Pure se non mi tiene attaccata a terra

E mi sporca i vestiti

Da venerdì 1° dicembre, quindi, si potrà ascoltare la voce di Angelina su tutte le piattaforme, anche se Prime Video lo renderà disponibile qualche giorno prima.

