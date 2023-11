In attesa dell’annuncio di Amadeus del 3 dicembre, spuntano i possibili nomi dei big concorrenti di Sanremo 2024.

Quanta suspense, Amadeus! Tra pochi giorni saranno resi finalmente noti i nomi dei 23 concorrenti che si sfideranno per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Confermati i presentatori che debutteranno all’Ariston, adesso non resta che sapere quali formidabili voci ascolteremo a febbraio.

I big a Sanremo 2024: chi ritroveremo all’Ariston?

I primi finalisti della categoria Giovani sono saltati fuori, ma il pubblico è in fermento per conoscere anche i nomi dei big in gara a Sanremo 2024. Dopo aver svelato chi presenterà il PrimaFestival, iniziano ad aumentare le voci sui possibili partecipanti del Festival, che si terrà dal 6 al 10 novembre.

L’annuncio dei Big in gara avverrà “domenica 3 al Tg1 di ora di pranzo”, ovvero nell’edizione delle 13.30, annuncia lo stesso Amadeus. Intanto, si fanno sempre più insistenti alcuni nomi.

Tra questi, figurano: i Jalisse, che si presentano ogni anno e vengono mai scelti, ma ci sono anche i The Kolors, ma anche Diodato e Il Volo, insieme a Gianna Nannini, Nek, Renga e Fiorella Mannoia.

Dal mondo rap potremmo trovare Golier, Bresh, Ghali e Mr. Rain. Ma si parla anche della possibile presenza di Annalisa, San Giovanni, Patty Bravo e Biagio Antonacci. Chi vedremo davvero sul palco dell’Ariston? Non ci resta che aspettare.

Ex cantante di Amici al Festival di Sanremo 2024

Ma come spoilera Davide Maggio su Twitter, pare che tra i 23 concorrenti che si sfideranno sul palco di Sanremo 2024 ci sarà anche un’ex concorrente di Amici. Viene confermato il nome di Angelina Mango, reduce dal successo di Che t’o Dico a Fa.

“Iniziamo a dare un po’ di conferme. Per quanto mi riguarda, a Sanremo 2024 ci sarà: Angelina Mango. E mi piace assai!”, anticipa il giornalista sui social.

Iniziamo a dare un po' di conferme. Per quanto mi riguarda, a #Sanremo2024 ci sarà:#AngelinaMango



E mi piace assai! pic.twitter.com/OlBtJAetpD — Davide Maggio (@davidemaggio) November 24, 2023

Amadeus: “Superate le 400 proposte”

Nel corso della Milano Music Week, Amadeus si è mostrato particolarmente emozionato per la 74esima edizione del Festival di Sanremo, confessando che quest’anno è stato particolarmente difficile scegliere i singoli migliori.

“Abbiamo superato le 400 proposte tra i big in gara, più di 1000 tra Sanremo giovani e Area Sanremo. Io ascolto tutto, è la parte divertente ma anche quella di maggiore responsabilità”, ha spiegato Ama.

Poi ha aggiunto: “Sono arrivato ad almeno 50 canzoni quest’anno che mi piacciono, il problema non è chi portare a Sanremo, ma chi togliere”.

