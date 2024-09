Olly: in arrivo il nuovo singolo con Angelina Mango

Venerdì 6 settembre esce “Per due come noi”, il nuovo singolo di Olly in collaborazione con Angelina Mango: scopriamo tutti i dettagli.

Nel mondo della musica italiana, due tra le voci più interessanti del momento, Olly e Angelina Mango, hanno deciso di unire i loro talenti in una collaborazione che promette di lasciare il segno. I due artisti si preparano a lanciare un singolo dal titolo “Per due come noi”, che uscirà venerdì 6 settembre.

Questo inno alla complessità delle relazioni umane vede la luce in un momento particolarmente felice per la carriera di entrambi, soprattutto per Angelina Mango, fresca vincitrice del Festival di Sanremo 2024.

Un incontro musicale destinato

La collaborazione tra Olly e Angelina Mango nasce da un forte rispetto artistico reciproco, e ciò ha aperto la strada a un processo creativo condiviso, che ha dato vita al singolo “Per due come noi”.

Frutto di un lavoro a quattro mani, sia nella scrittura che nella produzione (quest’ultima realizzata con la collaborazione di JVLI), il brano si propone di esplorare le dinamiche delle relazioni interpersonali, dalla loro nascita alla loro evoluzione, fino alle inevitabili conclusioni, toccando temi quali la crescita personale, la tolleranza e l’accettazione dell’altro.

“Per due come noi” vuole essere un messaggio di riflessione sulla natura unica e irripetibile di ogni legame, fosse esso d’amore, di amicizia o familiare, illustrando come ogni rapporto sia un percorso di reciproco adattamento e scoperta.

Olly: una nuova avventura live

Olly non si ferma alla produzione di nuovi brani emozionanti, ma si appresta anche a tornare sul palco con il suo tour “Lo rifarò, lo rifaremo”, che prevede 13 appuntamenti in giro per l’Italia. Questa serie di concerti ha già riscosso un notevole interesse da parte del pubblico, con ben 7 date sold out, segno evidente del forte legame che Olly è riuscito a creare con i suoi ascoltatori.

Ecco le date del tour di Olly:

Martedì 03 dicembre – MILANO @ Fabrique – SOLD OUT

Giovedì 05 dicembre – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara

Lunedì 9 dicembre – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia

Giovedì 12 dicembre – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

Venerdì 13 dicembre – PADOVA @ Hall – SOLD OUT

Sabato 14 dicembre – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Lunedì 16 dicembre – BOLOGNA @ Estragon

Martedì 17 dicembre – PADOVA @ Hall

Giovedì 19 dicembre – POZZUOLI (NA) @ Duel Club

Venerdì 20 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

Sabato 21 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

Domenica 22 dicembre – ROMA @ Hacienda