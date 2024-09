RTL Power Hits Estate 2024: tutti gli artisti che si esibiranno

Il 3 settembre all’Arena di Verona si svolgerà l’RTL Power Hits Estate 2024: scopriamo quali saranno gli artisti che parteciperanno all’evento.

Nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona, si sta preparando il terreno per una delle serate più attese dell’estate musicale italiana: il Power Hits Estate di RTL 102.5, previsto per il 3 settembre. Questa celebrazione della musica vedrà sul palco alcuni degli artisti più amati e seguiti del panorama italiano, promettendo di regalare al pubblico una notte indimenticabile all’insegna dei grandi successi dell’anno.

RTL Power Hits Estate 2024: un evento stellare

Tra i protagonisti attesi, si annoverano nomi del calibro di Irama, Alessandra Amoroso, Annalisa, Geolier, Ghali, Paola & Chiara, Noemi e i Negramaro, che si esibiranno per aggiudicarsi il titolo di Power Hit dell’estate 2024. Questo evento non solo rappresenta un appuntamento fondamentale per gli amanti della musica, ma anche un’occasione unica per vedere all’opera insieme alcuni dei principali artisti del panorama musicale contemporaneo.

L’Arena di Verona, con la sua storica maestosità, fa da sfondo a questo evento, aggiungendo un ulteriore livello di fascino e solennità. Gli artisti avranno l’opportunità di esibirsi in uno dei luoghi all’aperto più suggestivi e ricchi di storia dell’intero Paese, offrendo al pubblico performance che promettono di essere ricordate a lungo.

Dove seguire l’evento

Per coloro che non potranno assistere dal vivo all’evento, sarà possibile seguire le performance in diretta attraverso diverse piattaforme: in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre e 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre e 735 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play e su Sky Uno, così come in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Queste molteplici opzioni di visualizzazione garantiranno a tutti gli appassionati di non perdere nemmeno un momento dell’evento.