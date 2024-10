Oasis, panico tra i fan: 50mila biglietti del tour annullati

Una brutta notizia per i fan degli Oasis: 50mila biglietti acquistati in secondary ticketing saranno annullati e rimessi in vendita.

Nel panorama musicale e dell’intrattenimento, la questione del secondary ticketing e del dynamic pricing ha sollevato non poche polemiche, soprattutto con riferimento agli attesissimi concerti del reunion tour degli Oasis.

Di recente, Ticketmaster ha preso una decisione significativa che potrebbe cambiare le dinamiche di acquisto dei biglietti per eventi di questo calibro. Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo.

Ticketmaster: azione contro il Secondary Ticketing

Ticketmaster ha annunciato la cancellazione di oltre 50.000 biglietti per le date del tour degli Oasis nel Regno Unito e in Irlanda. Questa mossa risponde alle violazioni dei termini e delle condizioni di vendita, compresa la vendita oltre il numero massimo consentito di biglietti per nucleo familiare e l’utilizzo di identità multiple o servizi VPN per l’acquisto.

Il fenomeno del secondary ticketing, che vede piattaforme come Viagogo rivendere i biglietti a prezzi superiori, è stato esplicitamente citato come una delle ragioni principali dietro a questa decisione radicale.

Liam Gallagher

Con l’iniziativa di Ticketmaster, i biglietti annullati verranno ri-offerti ai fan, anche se al momento non sono stati forniti dettagli precisi sui tempi di questa nuova ondata di vendite. Questa decisione potrebbe rappresentare una seconda chance per i milioni di fan che non sono riusciti ad assicurarsi un posto durante il primo round di vendite, quando la richiesta di biglietti aveva superato l’offerta.

La risposta di ViaGogo e il dynamic pricing

Di fronte all’azione intrapresa da Ticketmaster, ViaGogo, una delle piattaforme di rivendita incriminate, ha difeso la propria posizione. Ha rassicurato gli utenti sulla validità dei biglietti acquistati su di essa, insistendo sul fatto che ogni transazione è coperta dalla loro garanzia di rimborso. Inoltre, ha evidenziato come il suo servizio risponda a una domanda del mercato, offrendo un’opzione sicura e trasparente per l’acquisto di biglietti.

Una questione ancora aperta è quella del dynamic pricing, una pratica che modifica il prezzo dei biglietti in tempo reale in base alla domanda. Nonostante le critiche, né Ticketmaster né le autorità competenti hanno fornito chiarimenti su questa pratica, che solleva questioni di equità e trasparenza nel settore della vendita dei biglietti online.

Oasis: innovazioni nella vendita dei biglietti

In risposta alle polemiche, i promotori degli Oasis hanno introdotto un nuovo metodo di vendita per i biglietti dei due concerti previsti a Wembley nel 2025. Si tratta di un sistema basato sull’estrazione a sorte. Questo approccio, riservato ai fan che non hanno potuto acquistare biglietti nelle vendite iniziali, potrebbe indicare una direzione verso metodi di vendita più equi e accessibili.