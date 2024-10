Liam Payne: in arrivo il primo singolo postumo

L’1 novembre uscirà “Do No Wrong”, il primo singolo postumo di Liam Payne realizzato in collaborazione con Sam Pounds.

La musica pop si appresta a vivere un momento emotivamente carico con l’uscita del primo singolo postumo di Liam Payne, ex membro dei One Direction tragicamente scomparso a 31 anni.

In collaborazione con il noto produttore Sam Pounds, “Do No Wrong” rappresenta un tributo che supera la semplice commemorazione artistica, diventando un ponte tra il dolore per una perdita irreparabile e il desiderio di celebrare il talento di Payne. Il brano sarà disponibile a partire dal 1 novembre.

“Do No Wrong”: un tributo musicale a Liam Payne

Il singolo “Do No Wrong” segna la prima uscita musicale postuma di Liam Payne, a seguito della sua tragica scomparsa il 16 ottobre scorso, dovuta a una caduta dal balcone della sua stanza d’albergo a Buenos Aires.

Questo pezzo, frutto di una collaborazione con il produttore Sam Pounds, è stato annunciato come un tributo allo spirito e al talento dell’ex membro degli One Direction. La notizia, diffusa da Pounds attraverso un post sulla piattaforma sociale X, ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan e del mondo musicale.

L’annuncio del nuovo singolo è stato accompagnato da un video che la sorella del cantante, Ruth, e Sam Pounds hanno condiviso su Instagram.

Un messaggio di speranza e guarigione

Sam Pounds si è espresso sulla canzone con parole toccanti, rivolgendo pensieri speciali ai familiari di Payne: “Prego che questa sia una benedizione per il mondo come Liam ha sempre sognato. Prego che gli angeli vi confortino tutti ogni giorno mentre ascoltate. Prego che questa canzone sia una benedizione per Ruth, Bear e l’intera famiglia“.

Poi ha aggiunto: “Prego che questa canzone eclissi gli echi negativi. Prego che il potere di guarigione positivo soprannaturale abbracci ognuno di voi“.