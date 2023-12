A Barranquilla, città natale della pop star, è stata innalzata una statua a lei dedicata.

La città di Barraquilla, luogo in cui è nata Shakira, ha reso omaggio alla pop star tramite la costruzione di una statua alta più di sei metri. La scultura è stata svelata il 26 dicembre nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte anche i genitori della cantante che ha riscritto la storia della musica latina in questi anni.

La cerimonia di inaugurazione

Realizzata in bronzo ed alluminio, la statua si innalza nella città di Barranquilla, in Colombia, patria di Shakira. L’artista che ha completato l’opera è lo scultore Yino Márquez, affiancato da una coppia di studenti della scuola di arti visive. La statua ritrae la pop star in una delle sue pose più iconiche, estrapolata dal video musicale “Hips Don’t Lie“.

La lavorazione ha richiesto diversi mesi, tuttavia il team è riuscito a portarla a termine entro il periodo di Natale e a ridosso del compleanno della madre della pop star. Al momento dell’inaugurazione era presente tutta la comunità, insieme al sindaco della città ed ai genitori.

Shakira si è mostrata onorata del riconoscimento ricevuto, ed ha voluto commentare tramite i suoi profili social tutte le foto e i video dell’opera. Una delle immagini rappresenta i genitori in posa ai piedi della statua, ed è corredata dalla didascalia: “Mi rende felice condividerla con i miei genitori e soprattutto con mia madre nel giorno del suo compleanno“.

“Questo è troppo per il mio cuoricino“, è invece il commento della cantante alla dedica che le è stata fatta. “Sono molto emozionata per questo omaggio alle donne colombiane e alle Barranquilleras dentro e fuori la mia terra!“, ha scritto poi sotto al video della cerimonia di inaugurazione tenutasi il 26 dicembre.

Anche il Sindaco della città si è espresso su Instagram per commentare l’omaggio fatto a Shakira. La statua “cattura l’essenza di una ‘Lupa’ che ha conquistato il mondo con i suoi fianchi, i suoi riccioli al vento e i suoi piedi nudi“.

Nella zona sud della città era già stata eretta nel 2006 una statua alta cinque metri in onore della cantante, costruita dall’artista Dieter Patt.

