Nek annuncia un tour estivo per il 2025: tutte le informazioni

Per l’estate 2025 Nek ha annunciato il “NEK HITS – LIVE 2025”, un tour per ripercorrere con i fan i suoi più grandi successi.

Filippo Neviani, in arte Nek, ha deciso di regalare ai suoi fan una nuova opportunità per vivere la sua musica dal vivo. Il cantante ha infatti annunciato per l’estate del 2025 il “NEK HITS – LIVE 2025“, un tour con cui porterà i suoi più grandi successi nelle arene delle principali città italiane. Prima di iniziare, però, Nek ha già in programma dei concerti a Malta, in Texas e in Estonia.

Nek: un artista di riconosciuto talento

Nek ha raggiunto cifre da capogiro nella sua carriera, con oltre 10 milioni di dischi venduti e ben 18 album in studio a partire dal suo esordio nel 1992. Il suo ultimo lavoro discografico, “5030”, pubblicato nel 2022, e la collaborazione nel 2023 con Francesco Renga nell’album “RENGANEK“, segnano le tappe più recenti di un percorso artistico di eccezionale successo.

Oltre alla musica, NEK si è cimentato anche nella conduzione televisiva, conducendo nel 2025 “Dalla Strada al Palco“, un programma di prime serate su Rai 1.

NEK HITS – LIVE 2025: le date del tour

Con l’inizio dell’estate 2025 prenderà il via “NEK HITS – LIVE 2025“, un tour che celebrerà i grandi successi di Nek. Dai brani iconici come “Laura non c’è“, “Sei grande” e “Lascia che io sia”, fino ai successi più recenti, il cantautore si esibirà in alcune delle location più belle d’Italia. La formazione sul palco vedrà l’artista affiancato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra, Luciano Galloni alla batteria e dallo stesso Nek al basso, uno strumento che padroneggia con maestria riconosciuta.

