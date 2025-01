“Grattacieli Meteoriti Gli Angeli”: il significato del nuovo singolo di Gazzelle

Oggi è uscito “INDI”, il nuovo album di Gazzelle: scopriamo testo e significato di “Grattacieli Meteoriti Gli Angeli”.

Pochi artisti riescono a catturare con la loro musica l’essenza della vita quotidiana e delle sue complessità come di Gazzelle. A 2 anni dall’uscita del suo ultimo lavoro “Dentro”, il cantautore romano torna sulla scena con il nuovo album: “INDI“.

Tra le tracce che compongono questa opera, “Grattacieli Meteoriti Gli Angeli” emerge per il suo significato profondo capace di affrontare temi universali: scopriamo il significato e il testo della canzone.

“Grattacieli Meteoriti Gli Angeli”: il significato della canzone

Il brano “Grattacieli Meteoriti Gli Angeli” di Gazzelle apre una finestra sulle riflessioni intime dell’artista riguardo la vita, le relazioni umane, e la lotta interiore che ciascuno di noi affronta. Gazzelle usa metafore visive potenti come grattacieli e meteoriti per descrivere le emozioni intense che possono provocare cambiamenti radicali nella propria vita e nell’ambiente circostante.

La musica diventa qui un mezzo per esprimere il turbamento interiore, quel sentimento di bruciore che non trova alivio nelle circostanze esterne, nelle relazioni familiari, nei cambiamenti di città o nei tentativi di fuga dalla noia e dalla disperazione.

Un aspetto interessante del brano è l’uso dell’immagine della formica come metafora del percorso artistico di lungo termine costruito da Gazzelle. Questa immagine rispecchia la potenza della musica nella sua semplicità, evidenziando come, attraverso piccoli passi e con determinazione, si possano costruire realtà solide e significative. L’artista, quindi, sottolinea l’importanza di perseverare, anche quando ci si sente piccoli come formiche di fronte alle immense sfide della vita.

Gazzelle (ph. Leonardo Mirabilia)

Il testo della canzone

E non c’entrano i soldi

E non c’entrano mamma e papà

E non c’entrano i giorni buttati nei bar dell’università

E non c’entrano i sogni

E non c’entrano gli autobus che non arrivano mai

Continua per il testo integrale