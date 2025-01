Achille Lauro: annunciato concerto al Circo Massimo nel 2025

Achille Lauro si esibirà per la prima volta al Circo Massimo di Roma nel 2025. Scopriamo tutte le informazioni su data e biglietti.

Nel 2025 Achille Lauro, dopo l’esperienza come giudice di X Factor e l’imminente partecipazione come concorrente di Sanremo, incanterà ancora il pubblico con un’esibizione senza precedenti. Il cantante ha infatti annunciato il suo primo concerto in una location d’eccezione: il Circo Massimo di Roma. Scopriamo tutti i dettagli!

Achille Lauro al Circo Massimo: orari e prezzi dei biglietti

Achille Lauro salirà sul palco del Circo Massimo alle ore 21:00 del 29 giugno 2025, segnando così una prima volta significativa per l’artista in questa suggestiva cornice capitolina. I prezzi dei biglietti variano a seconda della categoria scelta.

Si parte da un minimo di 40,00 € per la tribuna frontale, fino ad arrivare a 73,91€ per la Platea Cat 1, esclusi i diritti di prevendita che oscilleranno tra i 6,00 € e gli 11,09 €. Questa varietà di fasce di prezzo permette a un ampio pubblico di partecipare all’evento, garantendo posti e prospettive differenti all’interno della venue.

Come acquistare i biglietti

Una particolarità relativa alla vendita dei biglietti è la presale esclusiva, riservata agli iscritti al canale broadcast della pagina Instagram di Achille Lauro. Questa iniziativa premia i fan più accaniti dell’artista, offrendo loro la possibilità di assicurarsi il posto in anticipo rispetto alla vendita generale, che partirà dalle ore 14:00 di lunedì 27 gennaio su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.

Achille Lauro

Per chi fosse interessato ad acquistare i biglietti, è stato fornito anche un canale di contatto diretto con l’organizzatore, The Base, disponibile sia telefonicamente che via email per rispondere a domande e fornire assistenza. Achille Lauro si conferma così non solo come uno dei nomi più influenti del panorama musicale italiano attuale ma anche come un vero e proprio showman capace di coinvolgere il pubblico e trasportarlo in un viaggio emozionale e artistico di grande impatto.