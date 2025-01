Max Pezzali: la possibile scaletta del concerto a Roma

Max Pezzali sarà in concerto a Roma il 28 e 29 gennaio e l’1 e 2 febbraio: scopriamo la possibile scaletta delle canzoni!

Il ritorno sulle scene musicali di Max Pezzali, un’icona della musica italiana che ha segnato con le sue canzoni intere generazioni, rappresenta un momento di grande entusiasmo per i suoi fan. Dopo il successo della serie tv “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, Pezzali si appresta a calcare nuovamente il palco, questa volta al Palasport dell’Eur di Roma, per una serie di concerti che promettono di essere indimenticabili. Scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni che porterà sul palco!

Max forever: un evento sold out

I concerti, denominati “Max forever – Questo pala non è un albergo“, hanno già riscosso un enorme successo, registrando il tutto esaurito ben prima dell’inizio degli spettacoli. L’appuntamento con il pubblico romano prevede date sia durante la settimana che nel weekend, assicurando così a un ampio pubblico la possibilità di partecipare all’evento.

Max Pezzali

La scaletta delle canzoni

La scaletta del concerto promette un vero e proprio viaggio nella carriera musicale di Max Pezzali, partendo dal suono iconico degli anni ’90 fino ad arrivare ai successi più recenti. Con una serie di brani che spaziano da “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” a “La dura legge del gol”, passando per hit immortali come “Gli anni”, “Nord sud ovest est” e “Come mai”, i concerti si configurano come un’operazione nostalgia che farà cantare e ballare fan di tutte le età.

Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni: