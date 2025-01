Scopri il ritorno di Annalisa: nuovo tour e album speciale annunciano l’evoluzione artistica della cantante.

La scena musicale italiana è pronta a riaccogliere una delle sue voci più amate e talentuose. Annalisa, cantante che negli ultimi anni ha saputo conquistare il cuore di milioni di ascoltatori, ha appena annunciato tramite i social network il suo attesissimo ritorno sulle scene musicali con un tour di palasport che promette di essere straordinario e una nuova edizione speciale del suo ultimo lavoro discografico, segnando così un importante punto di svolta nella sua carriera.

Sin dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Sinceramente”, Annalisa ha visto una costante ascesa nella sua popolarità. Questo successo è stato ulteriormente consolidato dai risultati ottenuti dal suo primo tour di palasport, che ha fatto registrare il tutto esaurito in tutte le date, dimostrando la grande attrazione che la cantante esercita sul suo pubblico. La sua hit estiva “Storie Brevi”, realizzata in collaborazione con Tananai, ha dominato le classifiche musicali non solo in Italia, ma ha anche segnato l’ingresso di Annalisa nel panorama musicale europeo, con un particolare successo in Spagna, dove è diventata estremamente popolare.

Un atteso ritorno live

Nonostante un breve periodo di pausa, Annalisa non ha mai realmente abbandonato il suo pubblico. Con un annuncio sui suoi canali social, ha infatti rivelato di essere pronta a tornare live con un nuovo entusiasmante tour di palasport che prenderà il via a novembre 2025. Questo tour toccherà le principali città italiane, da Milano a Roma, da Torino a Firenze, fino a Bari e oltre, promettendo emozioni indimenticabili per i suoi fan. In contemporanea, ha anche anticipato l’uscita di una edizione speciale del suo ultimissimo album “E poi siamo finiti nel vortice”, il quale è disponibile dal 13 dicembre, aumentando la curiosità e l’attesa tra gli ascoltatori.

La possibile scaletta

I biglietti per il nuovo tour di Annalisa sono disponibili in vendita a partire dalle 14:00 di venerdì 13 dicembre. Sebbene la cantante savonese non abbia ancora rivelato la scaletta ufficiale, è probabile che non si discosti molto da quella che ha caratterizzato i suoi recenti concerti dal vivo.

Ragazza sola

La crisi a Saint-Tropez

Euforia

Se avessi un cuore

Movimento lento

Direzione la vita

Bye bye

Tsunami

Storie brevi

Rosso corallo

Mon amour

Nuda

Stelle

Bollicine

Disco Paradise

Tropicana

Dieci

Sweet dreams

Il mondo prima di te

Bellissima

Eva + Eva

Sinceramente

Indaco violento

Il futuro secondo Annalisa

Le parole di Annalisa rivelano la sua voglia di non fermarsi mai, di continuare a esplorare e sperimentare attraverso la musica. Quest’annuncio non segna solo il ritorno dell’artista sulle scene, ma apre anche un nuovo capitolo nel suo percorso artistico. “Un punto fermo, un dove e un quando, un CAPITOLO I di quello che sarà il futuro”, sono le parole con cui la cantante descrive questo momento, segnalando la sua volontà di proseguire il viaggio artistico con rinnovato entusiasmo e energia, sempre accompagnata dalle sue inconfondibili melodie e testi profondi.

L’attesa è dunque alta per il ritorno di Annalisa, una delle voci più distintive e amate del panorama musicale italiano. La promessa di nuove date live e la pubblicazione di materiale inedito sono già sufficienti a scatenare l’entusiasmo dei fan, ansiosi di scoprire le sorprese che l’artista ha in serbo per il futuro.