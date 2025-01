A 40 anni dall’ultima esibizione in Italia, i Duran Duran tornano nel nostro Paese con un nuovo tour: scopriamo tutti i dettagli!

Nel 2025 i Duran Duran torneranno in Italia con 4 concerti, nell’ambito di un più ampio tour europeo che li terrà impegnati per tutta l’estate. La storica pop band guidata da Simon Le Bon non suona nel nostro Paese da 40 anni: la loro prima ed unica esibizione è stata a Sanremo 1985, quando portano sul palco dell’Ariston la loro iconica hit “Wild Boys”.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questi imperdibili eventi: dove si terranno i concerti e dove acquistare i biglietti.

Duran Duran: i concerti in Italia e il tour europeo

I concerti dei Duran Duran in Italia si terranno a giugno in alcune delle arene più suggestive. Il 15 e 16 2025 giugno la band ha in programma una doppia data al Circo Massimo di Roma; il 18 giugno saranno invece alla Fiera del Levante di Bari; infine il 20 giugno saranno headliner degli i-Days di Milano che come ogni anno si terranno all’Ippodromo Snai San Siro.

Questi concerti fanno parte di un tour che, tra giugno e luglio del 2025, porterà la band a suonare in moltissime città europee. Di seguito vi presentiamo tutte le tappe in programma:

3 giugno 2025 , Tempere, Finland – Nokia Arena

, Tempere, Finland – Nokia Arena 6 giugno 2025 , Copenhagen, Denmark – Royal Arena

, Copenhagen, Denmark – Royal Arena 9 giugno 202 5, Antwerp, Belgium – Sportpaleis

5, Antwerp, Belgium – Sportpaleis 11 giugno 2025 , Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

, Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome 15 giugno 2025 , Rome, Italy – Circo Massimo

, Rome, Italy – Circo Massimo 16 giugno 2025 , Rome, Italy – Circo Massimo

, Rome, Italy – Circo Massimo 18 giugno 2025 , Bari, Italy – La Fiera del Levante

, Bari, Italy – La Fiera del Levante 20 giugno 2025 , Milan, Italy – I-Days Festival

, Milan, Italy – I-Days Festival 24 giugno 2025 , Dusseldorf, Germany @ PSD Dome

, Dusseldorf, Germany @ PSD Dome 30 giugno 2025 , Dublin, Ireland – Malahide Castle

, Dublin, Ireland – Malahide Castle 1 luglio 2025 , Cork, Ireland – Virgin Media Park

, Cork, Ireland – Virgin Media Park 3 luglio 2025 , Exeter, UK – Powderham Castle

, Exeter, UK – Powderham Castle 5 luglio 2025 , Chelmsford, UK – Chelmsford City Racecourse

, Chelmsford, UK – Chelmsford City Racecourse 9 luglio 2025, Marabella, Spain – Starlite Festival

Duran Duran

Dove acquistare i biglietti

I biglietti per i 2 concerti al Circo Massimo di Roma saranno in vendita online sul sito www.vivoconcerti.com a partire dalle ore 10.00 di venerdì 24 gennaio. Potranno inoltre essere acquistati in tutti i punti vendita autorizzati a partire dalle ore 10.00 del 29 gennaio alle ore 10.00.

Inoltre, a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 22 gennaio, i biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva per i membri della Duran Duran VIP Community. Per ulteriori informazioni, effettuare il login e fare clic su “pre-sale” nella sezione “membri” di www.duranduran.com.