Motta, Anime perse: la data di uscita e i dettagli del nuovo album del cantautore pisano e le date del tour nei club.

Motta sta per tornare. A distanza di due anni dall’uscita dell’album Semplice, il cantautore toscano ha annunciato i dettagli del suo nuovo lavoro discografico. S’intitola Anime perse ed è stato annunciato dallo stesso artista sui suoi account social: “Ci vuole un tempo, un tempo per stare veramente in silenzio e stare in silenzio non vuol dire non scrivere le canzoni. Adesso questo silenzio è finito“. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul quarto album da solista dell’ex Criminal Jokers.

Motta presenta l’album Anime perse

Scritto dallo stesso cantautore pisano e prodotto da Motta con la collaborazione di Tommaso Colliva, il nuovo album dell’artista sposato con l’attrice Carolina Crescentini, Anime perse è in arrivo in digitale e in formato fisico dal prossimo 27 ottobre.

Motta credit Pepsy Romanoff

Un lavoro che, stando alle parole del cantautore, ex protagonista anche a Sanremo nel 2019 con il brano Dov’è l’Italia, è stato frutto di un lavoro durato non solo ore, ma mesi e anni di studio, registrato con tanti amici e musicisti straordinari. Emozionato già al momento dell’annuncio, l’artista non ha rivelato ulteriori dettagli. Sappiamo però che ad anticipare questo nuovo album, dopo l’omonima title track, è in arrivo il 29 settembre il nuovo singolo Per non pensarci più.

Di seguito la cover dell’album, curata da Pepsy Romanoff, collaboratore di fiducia di Vasco:

Motta in tour nei club: le date

In attesa di scoprire i nuovi dettagli sul nuovo album di Motta, Anime perse, il cantautore è già pronto a partire in tour nelle prossime settimane. L’artista sarà protagonista nell’autunno italiano di un tour lungo circa un mese all’interno dei club italiani.

Di seguito il calendario completo con tutte le date:

– 27 ottobre al The Cage di Livorno;

– 9 novembre ai Magazzini Generali di Milano;

– 10 novembre all’Hiroshima Mon Amour di Torino;

– 11 novembre al New Age di Roncade (Treviso);

– 16 novembre al Viper di Firenze;

– 17 novembre all’Estragon di Bologna;

– 23 novembre al Duel Beat di Pozzuoli (Napoli);

– 24 novembre all’Orion di Ciampino (Roma).

