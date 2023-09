LP torna in tour nel 2023 per promuovere il nuovo album: le date e i biglietti dei nuovi concerti in Italia.

LP riparte da un nuovo attesissimo album. La star americana di origini italiane, tra le più apprezzate artiste della scena pop alternativa nel nostro paese, il 29 settembre dà alle stampe il suo nuovo lavoro, Love Lines, accompagnato in Italia, soprattutto in rotazione radiofonica, da un nuovo singolo in collaborazione con Levante, Wild.

Un brano che farà parte, con tutta probabilità, della scaletta del suo nuovo tour europeo, in partenza nella primavera del 2024, con due date già annunciate anche in Italia. Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti dal vivo di Laura Pergolizzi.

LP in tour nel 2023: le date dei concerti

Dopo aver annunciato, nelle scorse settimane, di sentirsi identificata con il genere neutro e con i pronomi they/them, piuttosto che con quelli femminili she/her, la cantautrice è tornata a parlare della sua carriera, svelando finalmente le date del suo nuovo tour. Un giro di concerti che la vedrà protagonista anche in Italia per promuovere il nuovo album, contenente anche la hit estiva Golden.

concerto palazzetto pubblico

L’appuntamento con l’artista americana famosa per brani come Lost On You è in programma il 12 marzo all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e il 13 marzo all’Alcatraz di Milano. I biglietti per questi due concerti italiani sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Wild, il nuovo singolo con Levante

Come già anticipato in un’intervista a Rtl 102.5, LP ha unito la sua voce con quella di Levante nel suo nuovo singolo Wild, in arrivo in rotazione radiofonica in Italia il 29 settembre. Un brano presentato ai microfoni di The Flight dalla stessa cantautrice con queste parole: “Wild è una canzone che trasmette emozione pura ed esprime un grande desiderio di libertà. Il concetto che volevo trasmettere è la libertà. Io sono wild, sono io. Se vuoi bene a qualcuno, devi permettergli di essere autentico“.

Nel corso della stessa intervista, anche Levante ha parlato di questa collaborazione, raccontando in che modo è nata: “Ho una grandissima ammirazione per Laura, la collaborazione è nata perché lei mi ha visto e ascoltato a un concerto a Bari, è rimasta colpita dalla mia voce e mi ha chiamata“. Le due si apprezzano e si stimano, e così l’unione delle loro voci e della loro musica è arrivata quasi in automatico, dando vita a un singolo che conquisterà sicuramente il cuore dei loro fan.

