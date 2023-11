Durante la rassegna stampa di Fiorello sarebbero trapelate alcune voci sul possibile ritorno di Morgan durante l’ultima puntata di X Factor.

Viva Rai 2, la rassegna stampa di Fiorello in diretta quotidiana ogni mattina dal Foro Italico di Roma, è conosciuta per unire i fatti di attualità ad indiscrezioni dalle quali è spesso difficile separare ciò che è vero da ciò che non lo è.

Durante la puntata di questa mattina sarebbe emersa un’indiscrezione riguardo uno dei casi televisivi più seguiti e controversi di questi giorni: il comportamento tenuto da Morgan a X Factor, che ha convinto la direzione di Sky ad allontanarlo dal programma.

Le parole di Fiorello

A quanto detto da Fiorello, dunque, potremmo rivedere Morgan a X Factor prima della fine del talent. “Secondo alcune voci, non so se solo di corridoio, salotto o disimpegno, pare che Morgan possa tornare nell’ultima puntata di X Factor. La mia fonte? Voci di piattaforme. Sarebbe clamoroso, ma io non ho detto niente”.

In una delle scorse puntate dello show, Fiorello aveva commentato l’uscita di Morgan da X Factor dichiarandosi sostanzialmente dalla parte del giudice, per quanto molto spesso si fosse trovato in contrasto con le sue scelte. Rivolgendosi direttamente a Sky aveva infatti detto: “se prendete Morgan per fare Morgan, non vi dovete sorprendere se poi fa Morgan“. “Se io prendessi Morgan e mi viene qui a farmi il ballo dei cigni, gli dico no. Fai qualcosa, insulta Biggio“.

L’altro scoop della puntata

Parlando di Sanremo, invece, Fiorello ha commentato l’intervento di Pupo per Repubblica, nel quale avrebbe dichiarato di essere arrivato primo (insieme al principe Emanuele Filiberto) al Festival del 2010, se il Quirinale non si fosse intromesso. “Sono cose che capitano. Pensate che l’anno scorso Mattarella in persona telefonò perché voleva che vincesse Rosa Chemical”, ha ironizzato lo showman, per poi proseguire la rassegna stampa con il suo pungente umorismo.

Riproduzione riservata © 2023 - NM