Le migliori canzoni di Billie Eilish

Billie Eilish: ecco quali sono le canzoni più belle della più giovane artista di sempre ad aver vinto due premi Oscar.

Billie Eilish, classe 2001, è una delle artiste di maggior successo del panorama internazionale con circa 50 milioni di copie vendute nel mondo tra album e singoli digitali. La cantante inoltre, nonostante la giovanissima età, si è già aggiudicata due Golden Globe e due premi Oscar. Vediamo quali sono i brani più belli e di maggior successo della cantante.

Billie Eilish: le sue canzoni migliori

La cantante statunitense, sin dai suoi esordi, si è distinta sia per la sua voce, capace di toccare profondità abissali per arrivare poi a toni quasi soavi, sia per le sonorità originalissime dei suoi pezzi. Nelle sue canzoni infatti si fonde il pop con la musica dark, creando brani ipnotici e ossessivi.

Billie Eilish

Bad Guy

Per parlare della musica di Billie Eilish non si può non partire da “Bad Guy“, il brano che l’ha presentata al pubblico internazionale come una delle star più brillanti di sempre. Sia il testo che il video sono completamente fuori dagli schemi e mettono subito in chiaro che Eilish si trova su un piano diverso rispetto alle altre popstar.

Riascoltiamola insieme:

When the Party’s Over

“When the Party’s Over” è senza dubbio una delle performance vocali migliori di Billie Eilish. Una ballata sulla fine di un amore che, come in tutti i brani della cantante, nasconde un lato tragico.

Riascoltiamola insieme:

Therefore I am

In “Therefore I am” Eilish parla dei pericoli della fama, denunciando in maniera non troppo velar tutte quelle persone che utilizzano il suo nome per apparire sui giornali.

Riascoltiamola insieme:

What was I made for

Con “What was I made for” Billie Eilish si è aggiudicata nel 2024 il premio Oscar come “miglior canzone originale”. La canzone infatti fa parte della colonna sonora del film Barbie ed è un brano in cui l’artista esplora i sentimenti di confusione rispetto a sé stessi e alla propria vita.

Riascoltiamola insieme:

Getting Older

“Ho dovuto prendermi una pausa a metà della scrittura di questo pezzo” – ha raccontato Eilish parlando di “Getting Older“- “Mi veniva da piangere perché mi stavo mettendo a nudo“. In questo brano così intimo e autobiografico la cantante racconta quanto a volte possa essere difficile il peso della fama e delle aspettative: “Le cose che amavo /adesso sono un lavoro”.

Riascoltiamola insieme: