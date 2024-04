Marracash, nuovo tour negli stadi: è la prima volta per un rapper

Marracash ha annunciato il suo nuovo tour intitolato “Marra Stadi 25”: sarà il primo rapper italiano ad organizzare un tour negli stadi.

Dopo il successo ottenuto con il “Marrageddon”, Marracash si prepara a tornare negli stadi di tutta Italia. In alcune delle stazioni ferroviarie più importanti d’Italia, da Napoli a Milano, sono infatti comparsi dei cartelloni che pubblicizzano il nuovo progetto del rapper: “Marra Stadi 25 – Il primo tour negli stadi di Marracash”.

Marracash: il successo del Marrageddon

I primi rapper ad essersi esibiti in uno stadio, con un singolo concerto, sono stati Fedez e J-Ax nel lontano 2018. I due avevano riempito completamente l’arena, portando a San Siro ben 70mila spettatori. Marracash sarà invece il primo rapper ad organizzare un intero tour negli stadi, per di più come solista.

Il cantante è reduce del successo ottenuto con il “Marrageddon“, festival rap che si è tenuto tra 23 e il 30 settembre e che ha registrato più di 140mila presenze, un numero veramente da record. Adesso Marra ha deciso di fare le cose ancora più in grande portando la sua musica negli stadi di tutta Italia.

Il tour negli stadi

Ancora nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata su quelli che saranno gli stadi che ospiteranno il nuovo tour del rapper. Sicuramente Marracash ha intenzione di portare sul palco nuova musica, come lui stesso ha rivelato in un recente post in cui celebrava il sesto Disco di Platino di “Noi, Loro, Gli Altri”.

Marracash

“Noi, Loro, Gli Altri sesto platino! Ne approfitto per salutarvi. Sono fuori da tutto e da tutti ma tornerò con nuova musica” – scrive il rapper rivolgendosi ai suoi fan. In attesa di novità sul tour, Marra salirà sul palco di San Siro il 28 giugno, come ospite del concerto dei Club Dogo.