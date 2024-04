Vasco Rossi premiato al vittoriale: legge “La Pioggia nel Pineto”

Vasco Rossi ha ricevuto il XV Premio del Vittoriale: il cantautore ha letto la famosa poesia di d’Annunzio davanti a 1500 spettatori.

Una folla di fan ha accolto Vasco Rossi difronte anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera. Il rocker di Zocca si trovava lì per ricevere il XV Premio del Vittoriale, conferito “a personalità di spicco, di diversi ambiti del sapere, che abbiano lasciato, e continuino a lasciare, una traccia importante del loro operato“.

Per l’occasione Vasco ha deciso di stupire il pubblico leggendo “La Pioggia nel Pineto” di Gabriele d’Annunzio, poeta che il cantautore ha confessato di non aver approfondito durante i suoi anni a scuola.

Vasco Rossi: il suo rapporto con la musica

Dopo essere salito su palco per ricevere il premio, Vasco ha ricordato: “Ho avuto una passione pazzesca per le canzoni fin da piccolo, ho amato le canzoni e le amo profondamente, ho amato i cantautori e ho imparato da loro il concetto di poesia, perché a scuola non lo avevo proprio compreso bene: bisognava ricordare a memoria, erano cose un po’ vecchie. “

“Insomma a me ‘la donzelletta vien dalla campagna’ non ha mai convinto. Mentre la canzone d’autore è una forma d’arte moderna che unisce le parole e la musica e si avvicina molto alla poesia”- ha poi concluso Vasco, passando a leggere alcuni versi della poesia di d’Annunzio.

Le anticipazioni sul tour estivo

Vasco ha poi svelato ai fan alcuni dettagli del tour che questa estate lo porterà a suonare prima a Milano, con 7 super concerti, e poi a Bari con 4 date consecutive. Parlando della scaletta dei concerti, il rocker ha rivelato: “Sarà più sul sociale, un pò più incazzata, un pò più dura, perché questo è un periodo veramente complicato, molto difficile e siamo tutti chiaramente preoccupati.”

“Speriamo che vada bene, e come diceva Helenio Herrera ‘sperem de no’, cioè speriamo che non succeda quello che sta per succedere” – ha detto, riferendosi probabilmente alla situazione geopolitica mondiale che si fa ogni giorno sempre più complicata.