Angelina Mango, in arrivo il nuovo album: “Poké Melodrama”

Sul palco del Fabrique di Milano, Angelina Mango ha rivelato ai fan che il 31 maggio uscirà il suo nuovo album “Poké Melodrama”.

Non si arresta il successo di Angelina Mango che ieri sera, al Fabrique di Milano, ha registrato il tutto esaurito per il suo live. La cantante ha deciso di ringraziare il pubblico con un annuncio bomba: il 31 maggio, dopo l’Eurovision Song contest, uscirà il suo nuovo album intitolato “Poké Melodrama”. Non solo, Angelina si è esibita con un pezzettino di un nuovo inedito, “Smile“, che sarà contenuto nel disco.

Angelina Mango: lo spoiler del nuovo inedito

Non è la prima volta che Angelina rivela in anticipo piccole parti dei suoi brani prima che questi vengano pubblicati. Era già successo da Fazio, quando la cantante, ospite a Che tempo che fa, si era esibita con “Uguale a me” lasciando tutti senza parole. E durante il suo primo live a Napoli aveva cantato l’inedito “Fila Indiana“. Tutte queste canzoni saranno poi contenute in “Poké Melodrama”.

Uno spoiler di “Smile” , una delle tracce di #POKÉMELODRAMA in uscita il 31 Maggio ♥️



pic.twitter.com/4KgjvZtctG — Angelina Mango News 🍉 (@angelinanewss) April 17, 2024

Parole che pesano quelle cantante da Angelina Mango ieri sera sul palco del Fabrique. Una strofa di Smile recita: “Restano le impronte sul cemento, sembra strano, una bambina di sei anni, sorriso gigante, mi viene incontro e mi dice, lo sai che anche mio padre sta in cielo come il tuo”.

La partecipazione all’Eurovision Song Contest

In quanto vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Angelina ha acquisito il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, manifestazione che si terrà in Svezia, a Malmo, dal 7 al 12 maggio.

Angelina Mango

C’è grande attesa ma anche altissime aspettative per la partecipazione di Angelina al contest. Fino ad ora, infatti, la sua “La noia”, canzone con cui ha trionfato a Sanremo, è il brano più ascoltato sulle piattaforme di streaming tra quelli che parteciperanno alla competizione europea. Dopo la vittoria dei Maneskin nel 2021, la cantante riuscirà a far di nuovo arrivare prima l’Italia?