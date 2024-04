Lazza ha annunciato un nuovo tour nel 2025

Dopo il successo dell’Ouver-Tour, Lazza ha annunciato il Locura Tour: nel 2025 il rapper tornerà ad esibirsi nei palazzetti italiani.

Un momento d’oro per Lazza che, dopo aver ottenuto ben 8 Dischi di Platino con il brano “Cenere“, sta riscuotendo moltissimo successo anche con il suo ultimo singolo “100 messaggi“. Inoltre, lo scorso anno il tour del rapper, intitolato Ouver-Tour, ha registrato sold out praticamente ovunque.

Adesso Lazza, reduce anche dell’incredibile successo del suo ultimo disco “Sirio”, ha annunciato che nel 2025 tonerà ad esibirsi live con il “Locura Tour”. Ecco quali saranno le prime tappe nei palazzetti.

Lazza: i biglietti del nuovo tour

A dare la notizia è stato proprio Lazza, tramite i suoi profili social ufficiali. I biglietti del Locura Tour saranno in vendita a partire da domani, martedì 23 aprile, alle ore 14 sul sito vivoconcerti.com. Il cantante ha poi svelato le prime date del tour che lo porterà a suonare in alcuni dei più importanti palasport italiani.

Le date del Locura Tour

Per ora le date annunciate da Lazza si terranno tutte a gennaio, ma non è chiaro se poi ne verranno aggiunte altre. Al momento sappiamo che il Locura Tour partirà il 6 gennaio 2025 dal Pala Unical di Mantova, per poi proseguire alla Fiera di Padova il 9 gennaio e al Palasele di Eboli il 12 gennaio.

Lazza

Poi il tour porterà il rapper a Torino, dove si esibirà all’Inalpi Arena il 15 gennaio, a Bologna (Unipol Arena) il 18 gennaio, a Milano (Forum di Assago) il 21 gennaio e anche a Firenze dove il 27 gennaio suonerà al Mandela Forum. Non può ovviamente mancare un concerto nella capitale: il 30 gennaio Lazza sarà al Palazzo dello Sport di Roma per concludere il Locura Tour.