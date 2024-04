Noemi posta una foto in “nude look” e annuncia il nuovo singolo

Noemi ha pubblicato su Instagram una foto decisamente hot per annunciare l’uscita di “Non ho bisogno di te”, il suo nuovo singolo.

Ieri, dal profilo Instagram di Noemi sono scomparsi tutti i contenuti. Poi, dopo pochissimo, la cantante ha postato una foto di sé, su uno sfondo bianco, con indosso un abito decisamente trasparente. Nella didascalia del post la cantante ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo intitolato “Non ho bisogno di te”.

Noemi annuncia l’uscita di “Non ho bisogno di te”

Il nuovo singolo di Noemi uscirà venerdì 26 aprile, a due anni di distanza dalla sua ultima uscita discografica. Nella foto caricata sui social la cantante indossa un abito scuro, sui toni del marrone, ma con molte trasparenze.

La scollatura è profonda e mette in risalto l’assenza di reggiseno a cui la cantante ha ovviato coprendosi con i lunghi capelli. Ad essere i veri protagonisti dello scatto sono i capelli rossi della cantante, ormai un suo segno distintivo, e lo sguardo penetrante.

Nel suo nuovo singolo Noemi parla di quanto sia importante essere sempre alla ricerca di sé stessi, evolvendo ed abbracciando i cambiamenti che sono inevitabili nella vita di ciascuno. Si tratta di un processo che ha attraversato la stessa cantante ed è forse per questo che ha deciso di abbandonare gli abiti lunghi e i tailleur oversize cui ci aveva abituati per optare per un look decisamente più sexy.

Le novità però non finiscono qui: nello stesso post Noemi ha anche annunciato le date del suo tour estivo, che prenderà il via il 3 maggio con un concerto in Svizzera e si concluderà ad Aosta il 22 settembre.

Noemi conduttrice del concertone del 1 maggio

Noemi

“Non ho bisogno di te” esce proprio al momento giusto: Noemi sarà infatti conduttrice del concertone del 1 maggio insieme ad Ermal Meta e molto probabilmente porterà su quel palco il suo nuovo pezzo.