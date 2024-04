Quest’anno per la prima volta il tradizionale concertone del 1 maggio si terrà al Circo Massimo: i conduttori saranno Noemi ed Ermal Meta.

Un cambio di location e due conduttori d’eccezione per il tradizionale concertone romano del 1 maggio. Quest’anno infatti per la prima volta l’evento non si svolgerà in piazza San Giovanni ma al Circo Massimo. A condurre il concerto saranno Noemi ed Ermal Meta.

Noemi ed Ermal Meta: le anticipazioni al Tg3

Ospiti del Tg3 i due artisti hanno dato qualche piccola anticipazione. “È molto emozionante, il Primo maggio è una piazza che ho vissuto da spettatrice, da cantante, è un upgrade bellissimo e sono contentissima di condividerlo con Ermal“ – commenta Noemi che in passato è già salita varie volte sul palco del concertone.

Sul palco del concertone non ci sarà solo la musica: i due conduttori vogliono cogliere l’occasione per affrontare importanti tematiche sociali. “Sarà ricco di temi importanti, soprattutto quello della sicurezza sul lavoro, di cui ci si deve occupare ora più che mai” – rivela Ermal Meta ai giornalisti del Tg3.

Cosa aspettarsi dal concertone del 1 maggio

Una grande novità di quest’anno è sicuramente la location in cui si svolgerà il concertone, che per la prima volta non si terrà a piazza San Giovanni ma nella splendida cornice del Circo Massimo. “L’atmosfera è quella di una grande storia che ci circonda, sarà una piazza molto calda, anche perché è da sempre il luogo dedicato ai concerti“- sottolinea Noemi.

Massimo riserbo invece sui nomi dei cantanti che si esibiranno il 1 maggio: “Da martedì si conosceranno i primi nomi“, è tutto ciò che possono rivelare i due Noemi ed Ermal Meta. Intanto ieri un’altra importante anticipazione: Big Mama sarà la conduttrice dell’opening del concertone.

“Un’artista grintosa che, proprio a partire dalla sua esibizione sul palco del Primo Maggio (2022), ha spiccato il volo verso il suo meritato successo.” – queste le parole con cui viene annunciata la partecipazione di Big Mama sui canali ufficiali dell’evento.

