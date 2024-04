Ultimo annuncia il nuovo album: l’accusa di Morgan

Ultimo sta per tornare con un nuovo album intitolato “Altrove”, in uscita tra un mese: Morgan lo ha accusato di appropriazione indebita.

Ultimo si prepara a tornare con un nuovo album, il settimo della sua carriera discografica. Il disco si intitolerà “Altrove“ ed uscirà il 17 maggio, a poco più di un anno di distanza dalla pubblicazione del precedente “Alba”.

Morgan però non ha preso bene la notizia: in un lungo messaggio ha accusato Ultimo di appropriazione indebita, sostenendo che l’artista gli abbia rubato l’idea per il titolo. Infatti, uno dei brani più famosi del repertorio di Morgan si intitola proprio “Altrove”

Le accuse di Morgan

“Se il tuo titolo è un omaggio alla mia canzone credo che la cosa andrebbe comunicata, se invece non lo è e magari può anche darsi tu non la conosca, te lo sto facendo sapere” – scrive Morgan.

“Il punto non è una questione di diritti ma di idee” – prosegue – “e okay che la mia è una canzone e il tuo è il titolo di un album, ma immaginiamo che io faccia un album che si chiama ‘Il cielo in una stanza’ o ‘Albachiara’, tu cosa penseresti?”. Ultimo non ha ancora commentato le parole del collega.

“Altrove”: il nuovo album di Ultimo

In un comunicato stampa si legge: “l’Altrove di Ultimo è Un vero e proprio racconto in musica che il cantautore romano ha tracciato per raccontarsi in modo inedito, accompagnando per mano i suoi fan a scoprire quell’altrove che ognuno disegna in modo unico e custodisce dentro di sé“.

La tracklist contiene solo 8 brani, tutti inediti e un’unica collaborazione, quella con il rapper Mezzosangue. Parlando di questo featuring, Ultimo ha commentato: “Non è questione di genere musicale, non è questione di pop o di rap, è questione di fare musica per amore e per la propria verità così facendo credo non si possa perdere mai“.

Il cantautore romano è già in vetta alle classiche grazie ad una collaborazione inaspettata: da poco è infatti uscito il brano “L’ultima poesia“ scritto e interpretato insieme a Geolier. I due artisti, nonostante i rispettivi generi musicali siano così lontani, sono riusciti a trovare un’intesa vincente che gli ha consentito di arrivare al cuore del pubblico.