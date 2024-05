Marca Carta pubblica “Voragine”, il suo nuovo singolo

Marco Carta torna sulla scena musicale con un nuovo singolo, “Voragine”, che sarà disponibile a partire dal 17 maggio.

Marco Carta ci regala un nuovo singolo che promette di entrare nel cuore dei suoi fan e toccare corde profonde dell’anima. “Voragine“, questo il titolo del brano, segna l’ultima fatica dell’artista sardo, frutto di una collaborazione con Le Ore e Marco Rettani.

Il brano è pubblicato attraverso Dischi Dei Sognatori / ADA Music Italy, promettendo di essere un’altra perla da aggiungere alla ricca discografia di Carta. Sarà disponibile sulle piattaforme di streaming e download dal 17 maggio.

“Voragine”: il nuovo singolo di Marco Carta

L’uscita di “Voragine” arriva in un momento significativo della carriera di Marco Carta, seguito al singolo estivo “Sesso Romantico” (2022), a una partecipazione di successo al festival internazionale Kenga Mahjike con il brano “(Forse) Non Mi Basti Più”, e all’album “Supernova”. Dopo il rilascio di quest’ultimo, Carta ha intrapreso un tour che lo ha portato in giro per l’Italia, riscuotendo apprezzamenti e rafforzando il legame con il suo pubblico.

La canzone si presenta come un intenso viaggio emozionale attraverso le esperienze vissute da Carta nella sua carriera ultradecennale. Definita dal cantante una “fotografia di quei momenti con il cuore in mano”, “Voragine” esplora il turbolento flusso di ricordi e sensazioni che legano indissolubilmente all’amore, alla musica, ai momenti di difficoltà e ai trionfi personali.

Carta descrive la musica come la più duratura delle sue relazioni, costellata di alti e bassi, ma mai abbandonata. Il singolo incarna questa resilienza emotiva, quei momenti in cui i ricordi rendono impossibile il distacco vero e proprio, perché basta poco per riaccendere sensazioni che sembravano sopite.

Le prossime tappe di Marco Carta

Marco Carta

Con “Voragine”, Marco Carta non si ferma alla sola uscita discografica, ma annuncia anche le date del suo tour estivo, che lo vedrà esibirsi in diverse località italiane:

13 GIUGNO – Tito (PZ)

8 LUGLIO – Serino (AV)

16 LUGLIO – Pimentel (SU)

5 AGOSTO – Cuglieri (OR)

7 AGOSTO – Ruoti (PZ)

10 AGOSTO – Villa S. Maria (CH)

8 SETTEMBRE – Burcei (SU)

La canzone “Voragine” promette di essere un’esperienza musicale intensa e significativa, un viaggio nelle profondità dell’animo umano e della sua capacità di affrontare e superare le sfide, mantenendo vivo il legame con ciò che più ama. Con questo nuovo singolo, Marco Carta dimostra ancora una volta la sua maturità artistica e la profondità dei suoi messaggi, invitando i suoi ascoltatori a unirsi a lui in questo percorso emozionale.