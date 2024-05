Billie Eilish: esce “Hit Me Hard and Soft”, il suo terzo album

Esce oggi il terzo album in studio di Billie Eilish: un disco in cui la cantautrice mette a nudo se stessa come mai aveva fatto prima.

E’ finalmente arrivato il terzo attesissimo album di Billie Eilish, “Hit Me Hard and Soft” scritto e prodotto con il fratello Finneas. Il nuovo disco è composto da 10 brani inediti perchè la popstar americana ha deciso di non farne uscire nessuno prima della pubblicazione dell’album.

Billie Eilish: una carriera in ascesa

Si tratta di un periodo d’oro per Billie Eilish, giovane cantautrice di appena 22 anni, che ha da poco vinto il suo secondo oscar con “What Was I Made For?“, singolo incluso nella colonna sonora del film “Barbie“. Adesso la cantautrice torna sulla scena con il suo terzo album di inediti: in contemporanea all’uscita del disco verrà trasmesso in radio il brano “Lunch“.

Il singolo è davvero molto atteso perchè racconta in modo esplicito di un rapporto sessuale tra donne. In un’intervista per Rolling Stones, Eilish aveva spiegato: “Il sesso è il modo migliore per allentare la pressione della vita. La masturbazione è una parte enorme ed è stata un grandissimo aiuto. La gente dovrebbe masturbarsi, non lo sottolineerò mai abbastanza, essendo una persona che ha avuto per tutta la vita problemi corporei estremi e dismorfia“.

“Hit Me Hard And Soft”: un ritorno al passato

Il terzo album, “Hit Me Hard And Soft”, rappresenta per la cantautrice un tuffo nel passato e una riscoperta della Billie Eilish pre-fama. Attraverso le dieci tracce, lavorate a stretto contatto con il fratello e collaboratore Finneas, la cantante esplora le declinazioni della sua giovinezza, cercando una connessione con la ragazza che era prima del successo.

Billie Eilish e Finneas

Questo progetto sembra essere per Eilish una forma di terapia, un modo per riconciliarsi con parti di sé che sentiva di aver perso lungo il cammino. Il disco, attesissimo dai fan, ha già provocato un notevole fermento online, tanto da causare dei temporanei problemi tecnici a piattaforme di streaming come Spotify.