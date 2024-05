Gazzelle: nel 2025 si esibirà al Circo Massimo e a San Siro

Gazzelle ha annunciato che nel 2025 terrà due concerti davvero speciali: uno al Circo Massimo e l’altro a San Siro.

Ad annunciarlo è stato proprio Gazzelle durante il suo concerto all’Arena di Verona. L’artista simbolo dell’indie pop italiano nei giorni scorsi aveva pubblicato sui social dei video trailer in cui lasciava intendere la notizia, poi, ieri sera, ha dato l’annuncio ufficiale. I concerti si terranno il 7 giugno 2025 al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno 2025 allo Stadio San Siro di Milano.

Gazzelle: un periodo di grandi successi

Si tratta di un ottimo periodo per Gazzelle che, dopo il successo riscosso al Festival di Sanremo, ha iniziato un tour che ha collezionato moltissimi sold out in tutta Italia. L’annuncio dei due concerti evento che si terranno il prossimo anno conferma la parabola ascendente del cantante e l’importanza dell’indie pop nel panorama musicale italiano. Ecco uno dei video trailer condivisi dall’artista sulla sua pagina Instagram:

Le date del tour estivo

Gazzelle continuerà ad esibirsi sui palchi e nei festival musicali anche durante l’estate. Ecco le date del tour estivo:

4 luglio 2024 – Padova @ SHERWOOD FESTIVAL – Park Nord Stadio Euganeo

13 luglio 2024 – Catania @ WAVE SUMMER MUSIC – Villa Bellini

20 luglio 2024 – Francavilla al Mare (CH) @ SHOCK WAVE FESTIVAL – Lungomare Paolo Tosti

26 luglio 2024 – Lucca @ LUCCA SUMMER FESTIVAL – Piazza Napoleone

7 agosto 2024 – Gallipoli (LE) OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – Parco Gondar

9 agosto 2024 – Baia Domizia (CE) – @ Arena dei Pini

10 agosto 2024 – Diamante (CS) @ TIRRENO FESTIVAL – Teatro dei Ruderi

15 agosto 2024 – Olbia @ RED VALLEY FESTIVAL – Olbia Arena

I biglietti dei concerti che si terranno quest’estate sono già acquistabili, mentre le prevendite per le date del Circo Massimo e dello Stadio San Siro saranno disponibili online dalle ore 14.00 di lunedì 20 maggio e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 14.00 di sabato 25 maggio.