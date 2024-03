Dopo essere stata trasportata d’urgenza in una clinica privata, il concerto a Roma di Loredana Bertè è stato posticipato.

Mentre tutto ormai era pronto, ieri sera Loredana Bertè ha dovuto affrontare un imprevisto problema di salute che l’ha costretta al ricovero in una clinica privata della Capitale. Ma non solo: migliaia di fan che la attendevano con entusiasmo sono dovuti tornare a casa: il tanto atteso concerto al Teatro Brancaccio di Roma è stato annullato all’ultimo momento.

Il malore improvviso di Loredana Bertè

Dopo l’apertura a Milano, Loredana Bertè – che ha da poco compiuto 73 anni – si era recata a Roma per la seconda tappa del suo “Manifesto Tour” che sta portando l’artista nei maggiori teatri italiani. Purtroppo però, mentre era super carica per tornare a cantare sul palco romano, la cantante è stata colta da un malore improvviso poco prima dell’inizio del suo live.

Un forte dolore addominale ha richiesto immediati accertamenti medici, portando la Bertè ad un ricovero nella clinica privata della Capitale. A causa di questo episodio del tutto inaspettato, lo spettacolo al Teatro Brancaccio è stato inevitabilmente posticipato al 15 maggio.

“Siamo veramente costernati, ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve”, annuncia il suo staff.

La delusione per il concerto posticipato

Per chi aveva acquistato i biglietti – presentandosi già al teatro romano per vedere esibirsi Loredana Bertè – questi rimarranno validi per la nuova data. D’altra parte, i fan impossibilitati a partecipare al nuovo appuntamento potranno richiedere un rimborso entro il 22 marzo 2024.

I fan della rocker italiana però, hanno espresso sui social sentimenti contrastanti: da un lato, auguri di pronta guarigione, mentre dall’altro molti hanno dimostrato delusione per il rinvio del concerto, soprattutto da parte di coloro che avevano organizzato viaggi e soggiorni per assistere al live. “Dovreste rimborsare anche i viaggi e gli alberghi che le persone pagano per andare a vedere il concerto e vederselo annullato un’ora prima!”, lamenta una fan, mentre chi concorda il pensiero: “Esatto… hotel, treni… soldi buttati”.

Nonostante ciò, molti rimangono fiduciosi e attendono con ansia il recupero della data. Tra gli utenti sui social che adorano la musica di Loredana Bertè, c’è chi scrive: “Vabbè il posticipo del posticipo non mi era mai capitato finora. Ma ti aspettiamo fiduciosi che tanto prima o poi sto cavolo di concerto al Brancaccio lo farai”.

Il Manifesto Tour segue la trionfale partecipazione di Bertè al Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano autobiografico “Pazza”. Il brano è stato accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica, ricevendo il premio della Critica intitolato a sua sorella, Mia Martini. Il tour prevede altre date in varie città italiane, tra cui Varese, Torino, Brescia e Trieste.

