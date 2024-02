Lazza non ha apprezzato l’imitazione di “Cenere” fatta a Tale e Quale Show: ha pubblicato un tweet in cui si scaglia contro la trasmissione.

Non è la prima volta che Lazza utilizza i social per sollevare polemiche. Questa volta bersaglio del rapper è la trasmissione “Tale e Quale Show” di Rai1. Durante l’ultima puntata del programma è stata fatta un’imitazione della sua hit “Cenere” che il rapper non ha proprio gradito.

Lazza contro Tale e Quale Show

Durante la puntata di sabato del programma di Rai1, Pierpaolo Pretelli ha deciso di mettere in scena un’imitazione di Lazza e della sua canzone “Cenere“. Niente di strano: Tale e Quale Show è un programma in cui i concorrenti sono sfidati ad “imitare” cantanti famosi sia nella voce che nelle fattezze. Peccato però che la performance di Petrelli sia risultata abbastanza grottesca.

Lazza infatti si è molto risentito per questa esibizione davvero poco lusinghiera e su X, ex Twitter, ha scritto un commento pieno di rabbia. “La TV italiana: un tipo a Tale e Quale show che fa la mia imitazione e mi sfotte a fine esibizione dicendo “yo, bella fratello”. Panariello che mi dà dell’emergente, ti sei salvato solo per il Milan. Carlo Conti che fa la battuta Lazza/Lazzarone. Malgioglio TVB. Italia di fango.” – queste le parole del rapper.

Lazza ha poi spiegato che il problema non è stata l’esibizione in sè, che faceva molto ridere, ma quello che è stato detto dopo, durante il commento della performance di Petrelli.

Le scuse di Pierpaolo Petrelli

Ospite a La vita in diretta, Pretelli ha raccontato di avere parlato con Lazza subito dopo averne letto il tweet. “Diciamo che ho poi parlato con Lazza sui social in Direct. E giustamente lui dice ‘bella yo yo, bella fratello’, era un po’ cringe” – ha rivelato Pretelli.

Lazza

Poi ha concluso: “Quindi gli ho detto ‘scusami’, hai ragione. Poi dopo diciamo che è stato anche un motivo per parlare con lui, ci siamo scambiati il follow su Instagram. Sì, siamo amici su Instagram. È rientrata quindi va bene così.“

Riproduzione riservata © 2024 - NM