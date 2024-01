Al posto dei denti Kanye West si è fatto applicare una costosissima protesi di titanio, come fosse uno squalo.

Kanye West ha sorpreso i suoi follower su Instagram con un nuovo look: una protesi in titanio che copre completamente i suoi denti veri. Il rapper statunitense si è dovuto sottoporre ad un’operazione costosissima per raggiungere questo risultato: alcune fonti parlano di un costo di migliaia dollari.

Kanye West e il sorriso da un milione di dollari

Kanye West – che adesso si fa chiamare Ye – ha deciso di sostituire il suo classico sorriso con una protesi affilata in titanio. Descritta come “lastre più costose dei diamanti”, è un modello unico per il musicista, che si è affidato alle mani del dottor Thomas Connelly a Beverly Hills, insieme al noto odontotecnico Naoki Hayashi.

“L’operazione è costosissima e grazie alle nostre fonti possiamo dirvi quanto costa“, fa sapere il Daily Mail. L’impianto avrebbe avuto un costo totale che si aggira intorno agli 850mila dollari.

West “come uno squalo”

Dopo aver precedentemente dichiarato, nel 2010, che ha rimosso tutta la sua fila inferiore di denti, un insider dichiara che Kanye West “ha avuto la maggior parte dei denti rasati a piccole lapidi, che è la procedura standard per le impiallacciature”, scrive il Daily.

West ha paragonato la sua nuova protesi a quella di “Squalo”, il terribile antagonista di James Bond nei film “007- La spia che mi amava” e “Moonraker – Operazione spazio”. Tuttavia, non è chiaro se la protesi sia stata applicata sui denti del rapper o se sia un impianto vero e proprio al posto dei suoi denti veri.

Resta il fatto che il rifacimento della dentatura è una pratica molto in voga tra gli artisti rap. La decisione dell’artista però ha portato questa tendenza a un nuovo livello, con una protesi che ha un costo da capogiro.

Cosa ne pensano i follower?

Tuttavia, l’intervento costosissimo di Kanye West ha suscitato presto molte reazioni contrastanti tra i suoi follower, che su Instagram hanno visto le immagini del cantante che mostrano il suo nuovo sorriso. Mentre alcuni hanno apprezzato il nuovo look del rapper, altri lo hanno definito una “follia fine a se stessa” e l’ennesima trovata per stupire.

Molti hanno definito il nuovo sorriso di Ye “disgustoso”, “orrendo” o “strano”. Ma alla fin dei conti, forse l’obiettivo del rapper era proprio quello di far parlare di lui. Adesso vedremo se il nuovo sorriso in titanio diventerà una nuova tendenza tra i rapper o se sarà considerato solo un’altra delle sue eccentricità.

