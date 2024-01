Preoccupazione tra i fan dei Pooh dopo aver visto la foto di Riccardo Fogli sulla barella, ma l’artista rassicura: “Sto bene”.

Il nuovo anno non è iniziato nei migliore dei modi per l’ex frontman e bassista dei Pooh, che nei giorni scorsi è finito sotto i ferri. A scoprirlo sono stati i suoi fan, con una foto che lo stesso Riccardo Fogli ha pubblicato sui social, rassicurando comunque su quanto accaduto.

Riccardo Fogli in ospedale: come sta?

Nelle scorse ore, con un delle Instagram stories, Riccardo Fogli ha fatto sapere di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico al tendine della mano destra. Tuttavia, il cantante ha rassicurato i suoi fan sulla sua condizione di salute, pubblicando una foto di sé stesso in barella nei corridoi dell’ospedale, sorridente e con il pollice alzato.

“Intervento andato benissimo. Volevo tranquillizzarvi, ho avuto un piccolissimo intervento al tendine della mano qualche giorno fa”, ha detto l’ex frontman dei Pooh sui social. La notizia è arrivata dopo qualche giorno dall’operazione eseguita in ospedale, ma adesso l’artista ha potuto garantire che è andato tutto bene e che si sta riprendendo.

La convalescenza dopo l’operazione

Si tratta sempre di un intervento chirurgico, e in quanto tale Riccardo Fogli adesso dovrà restare qualche tempo a riposo. A casa adesso lo aspettano la moglie Karin Trentini e la loro figlia Michelle, di 11 anni. Nonostante l’intervento, il cantante sembra essere in buono spirito e pronto a riprendere la sua vita normale.

I suoi fan attendono impazienti che Fogli possa tornare presto ad esibirsi sul palco: è stato proprio l’artista ad anticipare che, non appena si sarà ripreso dalla fisioterapia, non mancherà occasione di cantare di nuovo per il suo pubblico.

Una carriera di successo

Riccardo Fogli ha avuto una carriera musicale di successo, vincendo il Festival di Sanremo nel 1982 con la canzone “Storie di tutti i giorni”. Negli ultimi anni, ha alternato la musica alla partecipazione a vari show televisivi, tra cui l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.

Quest’ultima esperienza ha visto la squalificazione di Fogli, che è stato eliminato dalla produzione a poche ore dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, per aver pronunciato una bestemmia. Dopo una vita trascorsa al fianco dei membri dei Pooh, il cantante ha proseguito poi alcuni anni nella sua carriera solista.

Nel 2016 però è tornato con il gruppo in occasione del tour per i 50 anni della band, per poi farsi rivedere ancora il 3 gennaio scorso, durante l’ultimo tour dei Pooh. Da Pescara, Riccardo Fogli ha dato appuntamento ai suoi fan al 2024, anno nel quale potrebbero essere programmate nuove date dal vivo per la band di Facchinetti e Dodi Battaglia.

