Irene Grandi rivela: “Vasco Rossi è il mio uomo ideale”

Irene Grandi ha dichiarato di essere felicemente single, ma, ha rivelato, Vasco Rossi è il prototipo del suo uomo ideale.

Irene Grandi si prepara a festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera con uno spettacolo teatrale intitolato “The Witches Seed” e con un nuovo singolo “Fiera di me” dedicata a tutte le donne. In una recente intervista per il Corriere della Sera la cantante ha parlato della sua vita sentimentale rivelando di essere felicemente single ma Vasco Rossi sarebbe il suo uomo ideale.

Le parole di Irene Grandi

Per Irene Grandi la carriera musicale è sempre venuta prima della vita sentimentale. La cantante ha alle spalle due divorzi: “Nella relazione con me stessa e le altre donne mi sento forte” – rivela. “Nella mia vita personale però non ho messo tutto l’amore che ho profuso nel mio lavoro, ho collezionato tanti buchi nell’acqua dal punto di vista sentimentale“.

“Oggi sono single e sono felice: nella relazione con me stessa e le altre donne mi sento forte, nella relazione di coppia invece sono stata più discontinua e pazzerella“- prosegue.

Irene Grandi

Il rapporto con Vasco Rossi

Irene Grandi ha poi parlato del suo rapporto con il collega Vasco Rossi, che lei stessa ha definito il suo uomo ideale. “Con poche frasi riesce a esprimere qualcosa che fa riflettere.” – spiega la cantante – “Sa colpire nel segno e darti un messaggio, di positività, di coraggio. Amo tutto di Vasco, mi piace così com’è, è l’uomo ideale. Forse lui non mi vede ideale, perché troppo libera e birbona come donna“.

Quanto ad una possibile relazione con il rocker, lei ci ride su: “Non ci è neanche passato per la testa, non mi è mai venuto in mente. Credo che anche lui abbia messo il pubblico piuttosto che il privato davanti a tutto, come ho fatto io”.