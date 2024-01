La cantautrice è tornata sulle scene musicali nelle vesti di Irene Effe, con il singolo Mi libero dal male.

“Mi sono sgretolata e ricostruita, senza rinnegare il passato, ma trovando il coraggio di aprire un nuovo capitolo“, ha raccontato Irene Fornaciari nel corso di un’intervista. Il suo ritorno sulle scene con il nuovo singolo “Mi libero dal male“, è frutto di un periodo di trasformazione artistica e personale che ha portato la cantautrice a nutrire una diversa consapevolezza di sè.

Il ritrovamento di se stessa

“Ho attraversato un momento di tilt totale in cui ho messo in discussione tante cose, persino la mia carriera. Alla fine mi sono fatta trasportare dal mio sentire, ho lasciato spazio alla sincerità senza fronzoli, tirando fuori quello che avevo dentro“, sono le parole di Irene Fornaciari riguardo al suo ritorno sulle scene musicali in vesti diverse da quelle a cui il pubblico era abituato.

Il momento in cui la cantautrice si è accorta di aver perso la propria identità coincide con un’osservazione fatta dal suo compagno: “lui mi vedeva così, persa appunto, che avevo paura persino ad esprimere la mia opinione. Mi ha spronato a farlo, lì ho capito che qualcosa andava cambiato“.

Mi libero dal male

Dopo oltre sei anni, “Mi libero dal male” rappresenta la prima canzone solista inedita. Gli anni di silenzio sono stati importanti per la cantante, la quale si è nel frattempo presa cura della madre malata.

Fiera del suo cognome importante, la Fornaciari ha poi affermato di aver sempre desiderato un nome d’arte, e che è arrivato il momento di uscire allo scoperto come Irene Effe, l’emblema della liberazione.

Il nuovo singolo rappresenta un racconto della paure passate e presenti, delle fragilità e dei fallimenti. “Sono sempre stata nell’ombra, ero la figlia di (Zucchero). Un demone dal quale a lungo ho cercato di scappare, poi ho capito che andava preso per mano e abbracciato“. Il percorso che ha portato Irene Effe ad una maggiore consapevolezza, ha permesso alla cantante di credere maggiormente in se stessa e di perdonare il suo passato.

Per quanto riguarda la possibilità di un ritorno sull’Ariston, si dice attualmente contraria e più propensa ad un percorso differente.

