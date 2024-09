Il ritorno del Linkin Park: in arrivo un nuovo album

A 7 anni dalla morte di Chester Bennington, i Linkin Park tornano con la nuova voce di Emily Armstrong: in arrivo un nuovo album.

I Linkin Park sono un gruppo che per molti evoca ricordi di adolescenza, concerti elettrizzanti e canzoni che hanno segnato un’epoca. La band, fondata nel 1996 e vincitrice di 2 Grammy, ha annunciato il suo ritorno sulla scena musicale dopo una lunga pausa di 7 anni dovuta alla morte del frontman Chester Bennington, venuto a mancare il 20 luglio 2017 durante un tour.

I Linkin Park torneranno con la nuova voce Emily Armstrong e anche con un nuovo batterista, Colin Brittai. Poi naturalmente continuano a far parte della formazione Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix e Joe Hahn. Il 15 novembre uscirà un album di inediti intitolato “From Zero” e Il singolo apripista è “The Emptiness Machine”. La band, a partire dall’11 settembre, ha anche in programma 6 concerti nelle arene di Los Angeles, New York, Amburgo, Londra, Seoul e Bogotà.

Un ritorno tanto atteso

“Prima dei Linkin Park, il nome della nostra prima band era Xero” – ha dichiarato Mike Shinoda – “Il titolo dell’album si riferisce sia a questo umile inizio che al viaggio che stiamo intraprendendo. Dal punto di vista sonoro ed emotivo, si tratta di passato, presente e futuro, abbracciando il nostro suono caratteristico, ma nuovo e pieno di vita”.

“È stato realizzato con un profondo apprezzamento per i nostri nuovi e storici compagni di band, per i nostri amici, per la nostra famiglia e per i nostri fan. Siamo orgogliosi di ciò che i Linkin Park sono diventati nel corso degli anni e siamo entusiasti del viaggio che ci attende.” – prosegue.

Cambiamenti e rinnovamento

L’introduzione di una nuova cantante, Emily Armstrong, è un momento di grande rilevanza per la band. Dopo la tragica scomparsa del loro frontman e cantante Chester Bennington nel 2017, i Linkin Park si sono presi una pausa, lasciando un vuoto nel cuore dei fan.

Parlando dei nuovi membri della band, Shinoda ha commentato: “Più lavoravamo con Emily e Colin, più ci piaceva il loro talento di livello mondiale, la loro compagnia e le cose che creavamo. Ci sentiamo davvero forti con questa nuova formazione e con la nuova musica vibrante e piena di energia che abbiamo creato insieme. Stiamo intrecciando i punti di contatto sonori per cui siamo conosciuti e ne stiamo esplorando di nuovi”.