Annalisa: la scaletta del concerto all’Arena di Verona

Questa sera il concerto di Annalisa all’Arena di Verona del 14 maggio scorso verrà trasmesso in prima serata su Canale: vediamo la scaletta.

Lo scorso 14 maggio Annalisa si è esibita con un concerto completamente sold out all’Arena di Verona davanti ad oltre 20mila persone. L’evento è stato ripreso e questa sera, giovedì 5 settembre, verrà trasmesso in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21,20. Vediamo insieme qual è a scaletta delle canzoni che l’artista ha portato sul palco.

Una celebrazione dell’arte musicale

La trasmissione dell’evento su Canale 5 rappresenta un’occasione preziosa per rivivere o scoprire per la prima volta la magia di un concerto indimenticabile. Annalisa, con “Tutti in Arena“, non solo ha festeggiato il successo del suo ultimo album ma ha anche confermato il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale italiano.

La condivisione dello spettacolo con un pubblico televisivo amplia la portata di questo successo, portando l’arte e la passione di Annalisa nelle case di milioni di italiani.

“Tutti in Arena”: la scaletta delle canzoni

Con un repertorio che include pezzi come “Dieci”, “Mon Amour“, “Bellissima“, e le ultime hit come “Storie brevi“, il concerto riflette la vasta gamma di influenze e generi che Annalisa ha saputo abbracciare nel corso della sua carriera .Di seguito vi presentiamo la scaletta delle canzoni del concerto di Annalisa all’Arena di Verona: