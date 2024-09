Oasis: aggiunte due nuove date al tour 2025

Il tour di concerti degli Oasis previsto per il 2025 si arricchisce di due nuove date a Wembley, il 27 e 28 settembre.

La reunion degli Oasis in programma per il prossimo anno sta facendo impazzire i numerosissimi fan della band sparsi in giro per il mondo. I biglietti disponibili sono andati completamente sold out in pochissimi secondi e i prezzi hanno raggiunto cifre astronomiche, tanto da spingere la band ad intervenire contro la pratica di reselling.

Adesso, per cercare di soddisfare la domanda, sono state annunciate due nuove date, il 27 e 28 settembre 2025, che si terranno allo Stadio di Wembley, a Londra.

Oasis, tour 2025: l’assalto dei fan e l’aggiunta di nuove date

La decisione di aggiungere altre due date al tour degli Oasis a Wembley, il 27 e il 28 settembre del prossimo anno, è stata guidata dall’incredibile richiesta di biglietti che si è manifestata sabato scorso.

Un afflusso di oltre 10 milioni di persone da 158 paesi del mondo ha tentato di acquistare i biglietti per i 17 concerti già programmati, dimostrando il vasto e variegato seguito che la band continua ad avere a livello globale.

Un processo di vendita esclusivo

Per quanto riguarda la vendita dei biglietti delle nuove date annunciate, la gestione ha optato per un approccio altamente selettivo. “I biglietti saranno venduti con un processo in diverse fasi, solo su invito. Le domande di partecipazione saranno riservate prima ai numerosi fan del Regno Unito che non hanno avuto successo nella vendita iniziale con Ticketmaster” – si legge sul profilo X della band.

Ciò riflette non solo l’interesse della band a garantire che i loro fan più fedeli abbiano l’opportunità di partecipare ai concerti, ma anche un tentativo di gestire in modo equo la straordinaria domanda.