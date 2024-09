Concerti di settembre 2024: quali sono i più attesi

Anche settembre sarà un mese ricco di concerti: scopriamo insieme tutte le informazioni e le location dei prossimi eventi.

Settembre promette di essere un momento di grandi emozioni per gli amanti della musica live in Italia. Nonostante il termine dei tour estivi, questo mese sarà ricco di appuntamenti imperdibili per chi desidera vivere ancora l’ebbrezza dei concerti dal vivo, con una serie di eventi che coinvolgeranno alcune delle location più affascinanti e storiche del paese. Scopriamo quali sono i concerti più attesi!

Concerti di settembre 2024: le star del momento

A settembre si esibiranno live alcuni degli artisti più amati dell’estate 2024. Stiamo parlando di Anna Pepe, che si esibirà il 6 settembre con un Dj set allo Spazio Fiera di Viterbo e di Tony Effe che il 14 settembre sarà al King’s Club di Jesolo.

Per rimanere in tema di tormentoni estivi, anche i The Kolors si esibiranno live a settembre con un concerto in programma l’8 settembre alla Trentino Music Arena di Trento. Tra gli eventi più attesi, spicca il “Calcutta Relax Tour 2024“, che vedrà l’artista esibirsi il 13 settembre al Cabaret Sauvage di Parigi, un chiaro segnale che la musica italiana ha un seguito attento anche oltre i confini nazionali.

Tony Effe

Gli altri concerti di settembre 2024

Di seguito, ecco tutti gli altri concerti in programma per settembre 2024:

Claudio Baglioni

19, 20, 22, 25, 26, 27 e 28 settembre, Arena di Verona

Antonello Venditti

10 settembre, Reggia di Caserta

13 settembre, Piazza dei Cavalieri, Pisa

20 settembre, Piazza Garibaldi, Sulmona

Francesco De Gregori

4 settembre, Piazza Duomo, Prato

Biagio Antonacci

9 e 10 settembre, Arena Sferisterio, Macerata

17, 18, 22, 24, 25 e 29 settembre, Gardone riviera, Anfiteatro del Vittoriale

Il Volo

5 e 6 settembre, Arena Sferisterio, Macerata

9 settembre, Reggia di Caserta

Gigi D’Alessio

6, 7, 8, 14 e 15 settembre Reggia di Caserta

Ermal Meta

5 settembre, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Roma)

14 settembre, Carroponte, Sesto San Giovanni

Massimo Ranieri

4 settembre, Piazza Patriarcato, Aquileia

5 settembre, Castello Visconteo Sforzesco, Vigevano

7 settembre, Prato Giardino, Viterbo

Diodato